Capodanno Toscano Note per San Michele

Domenica alle 17,30 alla chiesa dei SS. Michele e Francesco a Carmignano, si terrà il concerto per ricordare il Capodanno Toscano che anticamente veniva festeggiato il 25 marzo – anziché il 1° gennaio – giorno in cui l’arcangelo Gabriele annunciava alla Madonna il concepimento di Gesù nel suo grembo.

L’associazione Omega eseguirà un concerto in cui verranno eseguiti alcuni brani di: Bach Corale dalla cantata 147, Vivaldi Salve Regina, Mozart, di cui Ave Verum, e alcuni brani dal Requiem K 626, data la coincidenza con la settimana Santa, Ave Maria di Scubert, La Vergine degli Angeli dalla Forza del destino di Verdi, Ave Maria dall’Intermezzo della Cavalleria rusticana di Mascagni, Canone di Pachelbel, e la Preghiera di S. Bernardo alla Madonna di Lizzi, prima assoluta con il testo estrapolato dal XXXIII canto del Paradiso di Dante Alighieri (il 25 marzo pare coincidare con l’incipit della Divina Commedia, ndr). Eseguiranno il concerto Il coro Pratolirica diretto da Mayumi Kuroki, il pianista Nicola Mottaran, il soprano Simonida Miletic e il quartetto di Nuove Assonanze con i violinI di Massimo Nesi, Andrea Cito, la viola di Anna Lokken e il violoncello di Silvio Risaliti. Un’ occasione per ascoltare musicisti di livello e poter ammirare il dipinto della Visitazione del Pontormo. L’opera ha come tema il viaggio di Maria presso Elisabetta subito dopo che l’arcangelo Gabriele le annunciava che sarebbe diventata madre di Gesù.

L’ingresso è libero.

Nell’occasione sarà promossa una libera raccolta fondi per la ristrutturazione e la conservazione della chiesa, che ha dei costi notevoli e che, nonostante il supporto della sovrintendenza, permangono ingenti per la Parrocchia. Per info: www.omegamusica.org oppure 338 2566236.