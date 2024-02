Capodanno cinese, la suggestiva cerimonia al tempio buddista

Prato, 9 febbraio 2024 – Cerimonia del suono della campana al tempio buddista Pu Hua in piazza della Gualchierina a Prato, in concomitanza con la mezzanotte di Pechino: il momento in cui si entra nel nuovo anno cinese, questa volta l’anno del Drago, secondo la tradizione sinonimo di potere magnanimo, forza e armonia.

Il momento clou dei festeggiamenti sarà il prossimo fine settimana. Sabato 17 febbraio si svolgerà il corteo nelle strade del Macrolotto 1, mentre domenica 18 è in programma la tradizionale sfilata che si conclude in piazza del Comune. Il corteo partirà dal tempio buddista di piazza della Gualchierina intorno alle 9, si snoderà come sempre attraverso la città passando dal Macrolotto Zero. Lungo il percorso sono previste varie soste con esibizioni di alcuni gruppi in danze caratteristiche. Il corteo con tutti i suoi colori arriverà sotto Palazzo Pretorio intorno a mezzogiorno: in piazza del Comune si svolgerà la parte di esibizioni più spettacolare.