Capodanno cinese, sfilate a Prato rinviate al 2 e 3 marzo

Prato, 20 febbraio 2024 – Sono state rinviate a sabato 2 e domenica 3 marzo le tradizionali sfilate del Capodanno cinese 2024 a Prato. Lo ha deciso l'Associazione buddhista della comunità cinese, organizzatrice dell'evento, che come è noto, in accordo con il Consolato della Repubblica Popolare cinese, non ha avuto luogo il 17 e 18 febbraio in segno di cordoglio per il lutto regionale proclamato dalla Regione Toscana per il tragico incidente sul lavoro nel cantiere edile di via Mariti a Firenze. Il rinvio al primo fine settimana di marzo è per dare modo di riorganizzarsi ai tanti partecipanti provenienti da tutta Italia. Confermati invece i luoghi e gli orari della sfilata del dragone e della danza del leone, nei Macrolotti 1e 2 il sabato e dal tempio buddista di piazza della Gualchierina a piazza Santa Maria delle Carceri la domenica. Ecco il programma e le vie del percorso di sabato 2 marzo. Dalle ore 9 alle 13:30, partenza da via Toscana 1 per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, EuroIngro – interno, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo. Dalle ore 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà in via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie. Domenica 3 marzo la tradizionale sfilata si terrà invece al Macrolotto Zero e in centro storico. Alle ore 9 partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina 19, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con sosta presso il playground, via Marini (sosta), Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza Santa Maria delle Carceri, dove al termine della sfilata ci saranno performance di danza e musica. Visto infatti il grande afflusso di pubblico registrato lo scorso anno, la Questura in accordo con la Polizia Municipale per motivi di sicurezza ha dato indicazioni di terminare la manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri, più ampia rispetto a piazza del Comune, dove finora si sono tenute le esibizioni finali. Maurizio Costanzo