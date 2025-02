Capodanno cinese al via. Il Dragone esce dal tempio. E via Pistoiese è più pulita

Tutto pronto per l’arrivo del Dragone in città. Si parte oggi con l’incognita del maltempo che incombe sulle sfilate che comunque restano in programma. Si inizia oggi dall zona industriale del Macrolotto 1 e 2. Domani invece le sfilate vivacizzeranno via Pistoiese e il centro.

Alle 9 partenza da via Toscana per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo intorno alle 13.

Dalle 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà tra le fabbriche del Macrolotto passando da in via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie.

Domani la sfilata con il tradizionale dragone si terrà invece al Macrolotto zero e in centro storico. Alle 9 partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina 19, per arrivare in piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi, via Pistoiese, via Giordano (inversione di marcia), via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico, via Guasti, piazza del Comune, via Ricasoli, piazza San Francesco, via San Bonaventura e infine piazza Santa Maria delle Carceri, dove al termine della sfilata ci saranno performance di danza e musica capaci di attirare visitatori.

Proprio per attendere turisti e visitatori al meglio, via Pistoiese si è tirata a lucido anche grazie all’iniziativa di volonati della comunità cinese. Segnaletica verticale, muri e colonnine ripulite dagli adesivi, strade spazzate, aiuole ripulite. Quella tenuta in via Pistoiese e via Filzi è stata stata una vera e propria pulizia straordinaria, ad opera dei volontari delle principali associazioni cinesi e italiane attive a Prato, in vista del Capodanno Cinese, che vedrà infatti protagoniste delle tradizionali sfilate coi dragoni, proprio le due principali arterie della Chinatown laniera. "Il Capodanno Cinese a Prato - sottolinea Luca Zhou Long, presidente Associazione Generale Ramunion Italia - è un appuntamento che richiama a Prato molti turisti e per questo abbiamo voluto attivarci per una giornata di pulizia straordinaria di via Filzi e via Pistoiese che in qualche modo rappresentano le strade principali della comunità. Ci siamo dedicati in modo particolare alla rimozione degli adesivi che sono presenti in tutta la zona, che contengono scritte sconvenienti".

Per tutto il percorso, sia di oggi che di domani, ci sarà la temporanea sospensione della circolazione limitatamente al passaggio del corteo. Attenzione quindi ai divieti di sosta, che domenica saranno in vigore dalle 7,30 alle 14,30 in via San Vincenzo, in un tratto di via Pistoiese e di via Strozzi e nel parcheggio di via Cavour.

Domani dalle 9 alle 14 scatta in piazza delle Carceri divieto di vendita e di introduzione nell’area di bombolette spray al peperoncino e di bevande alcoliche e superalcoliche o di qualunque genere in contenitori di vetro, alluminio o comunque qualsiasi altro materiale contundente. In vigore il divieto per i pubblici esercizi in piazza o in prossimità della piazza di somministrare per asporto bevande alcoliche e superalcoliche o bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, fatta salva la somministrazione al banco e al tavolo.