Canzone da film: "Le nostre note per Pieraccioni"

E’ nata a Roma, nel mese di maggio, la proposta per scrivere la canzone originale del film "Pare parecchio Parigi" di cui Leonardo Pieraccioni è regista e interprete e che da oggi sarà nelle sale di tutta Italia. E così Daniele Pacini e Irene Colzani, pratesi, coppia nella vita e sul palco, si sono gettati anima e corpo in questa nuova avventura musicale. La coppia, l’estate scorsa, ha fatto parte della "resident band" di Weekly, la trasmissione di Rai Uno in onda dalle 8,30 alle 10,30. Daniele Pacini, batterista, e Irene Colzani, cantante in arte "Neena" (da cui prende il nome il loro progetto musicale che poi è piaciuto anche allo stesso Pieraccioni) sono stati contattati dall’agenzia Vegastar di Pistoia ed è stato chiesto loro di scrivere la canzone per il film. Canzone che doveva nascere prima dell’avvio delle riprese, perché poi deve essere collocata nei momenti giusti delle scene. Il lavoro quindi si è sviluppato sulla conoscenza della sceneggiatura, mentre a giugno iniziava anche l’impegno con la trasmissione "Weekly". Riuscire a fare tutto dunque è diventata anche una sfida professionale contro il tempo.

"Abbiamo lavorato intensamente per 15 giorni alla scrittura, alla composizione musicale e all’esecuzione – racconta Daniele – Oltre a me gli autori sono Irene, lo stesso Leonardo Pieraccioni, Stefano Matranga, Leonardo Catani (DDR studio). Pieraccioni è rimasto soddisfatto del risultato e anche noi, oggi, possiamo dire che è stata una grande soddisfazione ed emozione: è la nostra prima canzone per un film al cinema. Non possiamo che ringraziare la Vegastar e Leonardo Pieraccioni per l’opportunità che abbiamo avuto". Del film "Pare parecchio Parigi" se ne parla molto in questi giorni: racconta la commovente storia di tre fratelli (interpretati da Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua) che, a dispetto delle tensioni accumulate in cinque anni di assenza reciproca, decidono di realizzare il desiderio del loro anziano e malato padre (Nino Frassica) di fare un viaggio a Parigi. Ma il viaggio non va oltre i confini di un maneggio e questa straordinaria avventura diventa l’occasione di riconciliazione fra fratelli e la ricerca di un legame con il padre. Il film esce oggi nelle sale di tutta Italia. La canzone è diventata anche un videoclip, dove partecipa Leonardo Pieraccioni. Uscirà anche questo a breve. Il genere musicale di Daniele e Irene si rifà alla musica black, punk, hip hop e questa canzone del film "Pare parecchio Parigi" si annuncia come una bella sorpresa.

M. Serena Quercioli