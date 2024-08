Prato, la mappa dei cantieri. Via Firenze off limits, via Strozzi: non è finita

Prato, 23 agosto 2024 – Il progetto di riqualificazione di via Firenze inizierà lunedì 26 agosto. Nonostante le proteste dell’Osservatorio Ambientale, con l’esposto in procura presentato dall’associazione Atto Primo, l’amministrazione comunale tira dritto per dare concretezza a un progetto al centro di un percorso partecipativo e di cui si parla ormai da quasi quattro anni. I lavori, inevitabilmente però, porteranno con sé una serie di disagi per il traffico cittadino. Da lunedì prossimo a sabato 31 agosto, dalle 8 alle 18, via Firenze sarà vietata al transito di automobili e pedoni (fatta eccezione per i residenti) all’altezza dell’ex cementizia. Nello specifico il tratto interessato dalla chiusura totale alla circolazione è quello compreso tra via Poggio Castiglioni e via Paolo Bettarini. E’ previsto anche il divieto di sosta. Lo stop al traffico, spiegano dal Comune, è dettato da motivi di sicurezza.

L’intervento sarà affiancato da un’attività di divulgazione delle deviazioni individuate, di cui già in questi giorni si sta facendo carico la polizia municipale parlando con commercianti di zona e residenti. Per evitare che gli automobilisti di passaggio imbocchino via Firenze, ritrovandosi di fatto in una strada senza uscita, le segnalazioni della chiusura saranno numerose e sistemate in prossimità degli imbocchi della strada in modo da poter deviare verso percorsi alternativi.

Chi proviene da Calenzano ed è diretto a Prato potrà passare da via Vladimiro, via Parco Marinella, viale Leonardo da Vinci, ponte Luciano Lama, viale Leonardo da Vinci, viale della Repubblica e Ponte Petrino. Chi proviene dalla direzione opposta, da Ponte Petrino verso Calenzano, transiterà su Ponte Petrino, viale della Repubblica, viale Leonardo da Vinci, Ponte Lama, viale Leonardo da Vinci, via Parco della Marinella, via Vladimiro e via di Prato.

Come detto, la settimana più critica sarà quella dal 26 al 31 agosto. Quella successiva, invece, vedrà una parziale riapertura di via Firenze, con ordinanza di senso unico alternato regolato da movieri.

Chiaramente, rispetto alla settimana post ferragosto, dal 26 agosto e soprattutto dal 2 settembre, la città sarà molto popolata e quasi tornata alla normalità lavorativa. Quindi i disagi si preannunciano notevoli.

Il Comune come obiettivo comunque si è posto quello di terminare i cantieri più impattanti per il traffico prima del ritorno sui banchi degli studenti. A proposito di lavori stradali, termineranno oggi pomeriggio gli interventi all’incrocio fra via Curtatone, via Strozzi e via Battisti. Ricordiamo che si tratta di un cantiere di Publiacqua per consentire la costruzione del nuovo acquedotto.

Inizialmente l’intervento sarebbe dovuto terminare ieri, ma in realtà si concluderà questo pomeriggio. Da lunedì, invece, sarà istituito il doppio senso di marcia su via Battisti e verrà chiusa al transito via Strozzi, lato Chiesanuova. Infine il cantiere a Ponte alla Vittoria, perché questa fine estate è davvero un concentrato di lavori. Adesso il cantiere è fermo, in attesa del consolidamento della gettata di cemento armato effettuata prima di ferragosto. L’intervento al Ponte alla Vittoria riprenderà dalla prossima settimana e alla ditta è stato chiesto di chiudere il cantiere entro il 6 settembre. A quel punto si potrà riaprire la strada al traffico e i lavori procederanno nella parte laterale del ponte, senza andare a impattare sulla viabilità. Insomma, la volontà dell’amministrazione è di cercare di ridurre i disagi al minimo prima dell’inizio delle scuole.

Sdb