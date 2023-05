Cantiere sulla tangenziale, code e proteste

Prato, 24 maggio 2023 – Un cantiere per rifare l’asfalto sulla tangenziale di mattina non è mai una buona idea. E infatti stamani ci sono state lunghe file sulla tangenziale, in direzione sud, appena superato il sovrappasso della ferrovia. Gli operai ha ridotto la carreggiata rallentando moltissimo il traffico in arrivo da nord che dunque si è accumulato rapidamente scatenando proteste e lamentele.

Ancora una volta lascia perplessi la comunicazione: il cantiere di mattina è stato una sorpresa, soprattutto perché finora i lavori sulle grandi arterie erano stati svolti giustamente durante la notte, provocando zero disagi.