Canti e musica per la Liberazione. Il concerto al Teatro Metastasio

Un concerto per la Liberazione. L’appuntamento è giovedì 24 aprile alle 21 al Teatro Metastasio, per una serata di note, parole ed immagini: fa parte dell’ampio cartellone di iniziative che, dall’inizio del 2025, Anpi, Arci, Cgil insieme al Museo della Deportazione e della Resistenza stanno portando avanti con il coinvolgimento delle scuole, del Cinema Terminale, della Lazzerini e di tante realtà del territorio come il circolo I Risorti e l’associazione FareArte. L’ingresso al concerto è libero, con prenotazione obbligatoria entro il 22 aprile via email a [email protected], con l’indicazione del numero dei posti richiesti, del nome di riferimento e di un numero di cellulare. Sul palco del Metastasio tre protagonisti legati alla nostra città: l’ensemble ResistenzAcustica, il coro Le Musiquorum e il disegnatore pratese Marco Milanesi.

Il progetto ResistenzAcustica ha preso forma durante la collaborazione di Marco Pulidori con l’Istituto Ernesto de Martino di Sesto San Giovanni. La voglia di tramandare la memoria, ha portato a un importante lavoro di ricerca sui brani di folklore legati alla Resistenza, intesa come lotta contro ogni ingiustizia, sopruso e oppressione. Il primo disco – pubblicato nel gennaio 2024 - ha iniziato a prendere forma durante l’emergenza Covid e si è avvalso di collaborazioni con Le Musiquorum, Pedro Joia alla chitarra e lo storico violinista della Camerata Daniele Iannaccone. E’ del marzo 2025 il secondo cd live. Entrambi sono stati pubblicati da La Chute Dischi in collaborazione con l’Istituto Ernesto de Martino e distribuiti da Audioglobe. I ResistenzAcustica oggi sono: Savino Pantone, Marco Pulidori, Chiara Becherini, Danilo Scuderi, Franco Carradori.

Le Musiquorum sono un coro di donne provenienti da varie regioni e stati che si è formato nel 2011 a Firenze in occasione della campagna referendaria (per acqua e servizi pubblici, nucleare, legittimo impedimento) con la direzione di Maria Grazia Campus. Il piacere di cantare e il desiderio di occuparsi dei temi sociali, fare politica cantando ha fatto sì che il coro si specializzasse nei canti del lavoro delle donne tramandati dalla tradizione orale: tessitrici, lavandaie, tabacchine, mondine. A questi si intrecciano canti della tradizione popolare, della Resistenza, canti sociali. Nel 2023 Le Musiquorum hanno registrato il brano Catena con il gruppo Resistenza Acustica per il loro primo cd. Marco Milanesi, pratese classe 1960, ha collaborato con con autori di libri per bambini, ma anche con gruppi jazz, disegnando durante i concerti e realizzando copertine di dischi. Sul palco del Metastasio accompagnerà la musicae le voci con il suo talento di disegnatore.

E a proposito di 25 aprile, da ricordare l’apertura straordinaria del Museo della Deportazione di Figline, con visite guidate gratuite alle 15, alle 16 e alle 17 (prenotazione consigliata chiamando lo 0574 461655 o scrivendo a [email protected]). C’è anche il progetto Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana, che, sulla base della documentazione raccolta negli archivi della rete degli istituti toscani della Resistenza, ha composto una sorta di album di famiglia. I ritratti di 50 donne coinvolte, con vari e diversificati ruoli, nella lotta di Liberazione dei nostri territori. Fino all’8 maggio seguendo i canali social del Museo di Figline i possono scoprire le loro storie.