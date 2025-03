Cantagallo, centro visite. Il Comune cerca gestore

Il Comune di Cantagallo, in Vallata, cerca un gestore per il Centro visite, che vi trova in via Napoleone e che rappresenta la "porta" d’ingresso per la riserva naturale dell’Acquerino Cantagallo. L’obiettivo è quello di valorizzare le funzioni dell’immobile attraverso specifici progetti di interesse generale per la collettività con finalità di carattere istituzionale: accoglienza e informazione; educazione ambientale e turismo scolastico ed educativo; organizzazione di visite guidate; attività di promozione ambientale, culturale, enogastronomica e agroalimentare; approfondimento e sensibilizzazione alle tematiche ambientali; promozione della fruizione ecosostenibile della riserva con attività ludico didattiche ricreative.

Per questo scopo, da martedì scorso, sul sito del Comune è stato pubblicato un avviso, che scade il prossimo 26 marzo, per la manifestazione d’interesse alla concessione in uso del fabbricato e delle sue aree esterne per un anno (con possibile rinnovo). È prevista l’attivazione di una convenzione che contenga i progetti condivisi da realizzare nell’ottica della valorizzazione e della fruizione del patrimonio comunale.

Il Comune attraverso l’avviso vuole verificare la presenza di operatori economici oppure di enti del terzo settore cui concedere in uso il Centro Visite. L’avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.

Tutte le info su https://www.comune.cantagallo.po.it/novita/avvisi-e-bandi/avviso-centro-visite-cantagallo.

C.I.