Cantagallo, cede la strada: venti evacuati

Cantagallo (Prato), 6 novembre 2023 – Nuova evacuazione necessaria in Valbisenzio per i gravissimi danni al territorio provocati dall’alluvione. Domenica sera è stato necessario evacuare sei famiglie in località Tracconi a Cantagallo; si tratta in tutto di 20 persone rimaste isolate a causa del cedimento della strada che adesso sono ospitate da strutture, parenti e anche dalla parrocchia di Carmignanello.