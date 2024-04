Cantagallo, Bongiorno si ricandida. A Vernio una lista di centrodestra

Terza candidatura per Gugliemo Bongiorno, sindaco uscente di Cantagallo che, dopo un periodo di riflessione, ha deciso di riprovare ancora una volta la corsa a primo cittadino del suo Comune, sempre col centrosinistra. La comunicazione è arrivata nel fine settimana, ma la decisione è stata maturata in un lungo periodo che ha visto Cantagallo e tutta la Val di Bisenzio in ginocchio, prima per il nubifragio e poi per la frana che ha interrotto la circolazione sull’unica strada di collegamento fra la Vallata e Prato. "Ho delle responsabilità verso la mia famiglia e gli impegni come sindaco sono stati importanti, come tempo speso, che ho tolto inesorabilmente a loro – spiega Bongiorno – ma ne ho anche verso il mio territorio, che in questo momento storico non posso non ascoltare: è per questo che è stata una decisione difficile. Ma ho deciso di ricandidarmi e molte sono le idee da portare avanti, iniziando dal lavoro sulle infrastrutture, l’ottimizzazione degli uffici comunali e dei servizi offerti, alla formazione di nuove generazioni". Bongiorno ancora non svela i nomi della lista di candidati che correranno con lui: saranno però presentati in un giro per le frazioni, dopodiché sarà aperta la sede del comitato elettorale. Sede che invece è già stata aperta, per i candidati del centrosinistra, negli altri due Comuni (a Vaiano, la lista che sostiene Francesca Vivarelli, "Cambiare insieme per Vaiano", è in via Braga 308, mentre a Vernio, la squadra che sostiene Maria Lucarini, è in in via del Lastrone 1, angolo piazza Primo Maggio, lungo la Sr 325) che hanno già programmato incontri in varie frazioni (Francesca Vivarelli incontrerà le associazioni di volontariato domani alle 21 alla Casa del Popolo in via Braga) . Per quel che riguarda le altre liste finora annunciate, il candidato a Cantagallo per il centro destra, Lorenzo Santi, incontrerà i cittadini tutte le sere di questa settimana, dalle 21, nella sede del comitato elettorale in via San Lorenzo 25 ad Usella (nell’ex circolo di fianco alla farmacia), mentre è in fase di apertura il comitato elettorale di Marco Ciani - che si candida a Vernio con la lista civica "Rilanciamo Vernio" - in via Roma, 129 a San Quirico di Vernio. Sei per adesso le liste presentate nei tre municipi (due ciascuno), anche se voci danno per certa una terza lista a Vernio, dichiaratamente di centrodestra, mentre su Vaiano si attendono le decisioni di Primo Bosi che ancora non ha sciolto il nodo della terza candidatura, che non sarebbe però sostenuta dal suo partito di appartenenza, il Pd, che si è schierato con Vivarelli.

C.I.