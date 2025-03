"Candidiamo Prato a Capitale del Volontariato 2026"

Prato, 20 marzo 2025 - I consiglieri Claudiu Stanasel e Claudio Belgiorno hanno presentato una mozione per candidare Prato a Capitale Italiana del Volontariato 2026. Un titolo che non solo rappresenterebbe un prestigioso riconoscimento per la città, ma aprirebbe anche nuove opportunità per rafforzare ulteriormente il settore del volontariato, favorendo la crescita e la collaborazione con le istituzioni.

"In parallelo, chiediamo all'Amministrazione Comunale di destinare risorse adeguate alle associazioni locali, includendo tali fondi nel bilancio comunale e partecipando attivamente a bandi regionali, nazionali ed europei per finanziare progetti dedicati e attrarre ulteriori risorse. Questo per garantire un sostegno continuo al prezioso lavoro delle associazioni che, quotidianamente, rispondono prontamente alle emergenze e alle necessità della nostra città - affermano Stanasel e Belgiorno - Il volontariato pratese è una risorsa fondamentale e straordinaria, ma necessita di maggiori risorse per affrontare le emergenze e le sfide quotidiane della nostra comunità. Con questa mozione vogliamo rendere giustizia al grande impegno delle nostre associazioni e garantire loro gli strumenti necessari per continuare a fare la differenza."