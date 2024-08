Campo sportivo per tutti: "Accessibile e inclusivo"

Comincia a prendere forma in via Turchia, a pochi metri dal nuovo Giocagiò - al posto di un vecchio campo di basket in disuso -, il nuovo campo multi sport "accessibile a tutti", sulla base di un progetto frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Perché una parte dell’investimento sarà infatti coperto da Fondazione Decathlon. In sinergia col comune di Prato, l’unione delle forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un campo multi sport pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione. Calcetto, basket e pallamano saranno le discipline sportive che potrà accogliere. Grazie al fondo in resina l’area potrà essere usata anche da chi è in sedia a rotelle garantendo così l’accessibilità a tutti. Il campo sarà recintato e chiuso da un cancello per metterlo al riparo dagli atti vandalici o dall’uso improprio. Sarà dotato di panchine e di un fontanello. Il costo è di 95mila euro di cui 40mila coperti dalla Fondazione Decathlon.

Il cantiere, aperto in questi giorni, della durata di circa 4 mesi, è stato presentato ieri dalla sindaca Bugetti: "Si tratta di un progetto coraggioso. Grazie alla Fondazione per la sensibilità dimostrata e a Pallamano A Ruota Libera per aver creduto sin da subito a quest’idea".

"La Fondazione Decathlon - spiega Marlene Cracas, vicedirettrice Decathlon ed Ambassador Toscana - è da sempre al fianco delle associazioni sportive del territorio per rendere accessibile lo sport a bambini ed adulti con disabilità e fragilità attraverso progetti sportivi che promuovano diversità ed inclusione".