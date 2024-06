Campo estivo livello "pro". Spunta il ritiro per i piccoli

Quando il campo estivo fa registrare il tutto esaurito. Ben 85 a settimana i bambini che hanno scelto per il secondo anno consecutivo di trascorrere il periodo post scolastico, fino al 26 luglio, nel centro sportivo dell’Olimpia Prato in via Tirso. Al mattino infatti i bambini si dedicano a basket, pallavolo e giochi d’acqua in piscina. Dopo il pranzo scatta l’ora dei compiti assieme allo staff del camp e a seguire musica e balli.

"La prospettiva è quella di continuare nel percorso di crescita della società – commenta Gabriele Pecoraro, direttore tecnico dell’Olimpia Prato – Abbiamo deciso anche di portare quattro giorni in ritiro i bambini a Fanano, dall’8 all’11 settembre (vale per Esordienti e Pulcini). Di solito i ritiri vengono svolti a partire dal settore giovanile, ma noi abbiamo pensato di fare vivere a questi bambini un’esperienza particolare, dove creare spirito di squadra e concedersi un momento d’amicizia che ricorderanno a lungo. Siamo di fronte a un afflusso da tutto esaurito. Ormai siamo diventati un punto di riferimento per le famiglie del quartiere, e non solo. Tanti ci hanno contattato già prima dell’apertura delle iscrizioni perché volevano essere sicuri di prenotare il posto così da mandare da noi il bambino".

Sul fronte degli educatori c’è stata la conferma in blocco di quelli dell’anno scorso. Si tratta di giovani ma con esperienza e competenze. Inoltre c’è anche chi ha fatto il corso di protezione civile mirata ai centri estivi così da conoscere tutte le norme e le regole di sicurezza anche su pausa pranzo e uso della piscina, solo per fare un esempio.

"La cosa che ci ha dato ulteriore soddisfazione è stata il fatto che tanti genitori dopo la partenza del camp ci hanno chiesto di prolungare il numero di settimane di iscrizione del figlio – prosegue Pecoraro –. Questo accade perché i bambini si divertono, si trovano bene e quindi vogliono passare gran parte dell’estate assieme ai compagni e agli educatori".

Intanto sono già aperti i pre-tesseramenti per la prossima stagione sportiva di calcio (il 1° luglio apriranno ufficialmente le iscrizioni). L’Olimpia Prato annuncia che allestirà anche una squadra di Esordienti B, oltre a quelle già presenti nella stagione appena conclusa nelle categorie Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci.