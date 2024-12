Campionato Uisp: Bellini Giacomo Bacchereto pareggia 3-3 con Avis Verag Prato Est

Sempre più avvincente il campionato Uisp con una lotta serrata per il primo posto e una classifica molto corta. In una partita in bilico fino al 90’ il Bellini Giacomo Bacchereto pareggia 3-3 contro l’Avis Verag Prato Est. Succede tutto nel secondo tempo: i padroni di casa vanno in gol con Maresia (doppietta) e Falconi. Il Verag risponde con Carone e con la doppietta di Mbaye, che a 2 minuti dal termine regala agli ospiti un insperato pareggio contro la prima in classifica.

I Kickers Narnali approfittano del mezzo passo falso del Bacchereto vincendo 2-1 contro il S. Ippolito grazie alle reti di Giandonati e Sciannamè. Per i rivali di giornata il gol della bandiera arriva da Donnini, ma non è abbastanza per fare punti. Il Signa 2007 strapazza 4-2 l’Olimpia Prato: alla doppietta di Vollero per i padroni di casa rispondono le reti di Privitera, Scarselli e la doppietta di Vanaria per i fiorentini.

Blitz esterno anche per il Giusti Stefano Comeana, che regola 2-0 a domicilio il Prato Asd, con le reti di Lupo e Laus. Pareggiano, invece Phoenix 2012 e Real Chiesanuova (2-2). Per il Phoenix apre le marcature Mannucci, poi arrivano le reti del Chiesanuova di Pisa e Lici. Nel secondo tempo, a 5’ dal termine, il gol di Acciaioli riporta il match in parità.

In bassa classifica, la Polisportiva Il Sogno conquista primi tre punti contro la Polisportiva Sant’Andrea, grazie alla rete di Raihane Nasim. Il Bellini Giacomo Bacchereto mantiene la testa della classifica nonostante il pareggio contro l’Avis Veraga Prato Est, a quota 26 punti. I Kickers recuperano e ora si trovano a 25 punti, seguiti dal Sant’Ippolito a 23. A quota 21 troviamo l’FC Tavola e il Real Chiesanuova, mentre il Phoenix 2012 totalizza 20 punti. Il Signa 2007, dopo la bella vittoria in trasferta contro l’Olimpia, sale 18 punti. A 17 c’è il Giusti Stefano Comeana, seguito dal Prato Asd a 14. A 13 punti ci sono Sporting Prato City e Avis Verag, mentre staccato di una lunghezza c’è il Vergaio a 12 punti. Nella zona bassa della classifica troviamo la Polisportiva San Andrea e l’Olimpia Prato con 5 punti, mentre sale a 3 punti la Polisportiva Il Sogno.