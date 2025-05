Campionato di giornalismo. Oggi la grande premiazione

È tempo di premiazioni per il Campionato di giornalismo promosso da La Nazione, giunto quest’anno alla sua 23esima edizione. Questa mattina, alle ore 10, la Camera di Commercio di Prato ospita la cerimonia conclusiva del concorso che ha visto protagonisti quasi 450 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e della provincia.

Una vera e propria palestra di scrittura e informazione per i più giovani, che si sono cimentati nella redazione di articoli, interviste, approfondimenti e inchieste, pubblicati nelle pagine del quotidiano ogni mercoledì e venerdì a partire dal 12 febbraio. Un progetto che unisce giornalismo, scuola e partecipazione, offrendo agli studenti un’occasione concreta per imparare a raccontare la realtà.

Diciotto classi provenienti da nove istituti scolastici hanno partecipato all’edizione 2025, un numero da record che segna un incremento rispetto allo scorso anno. Le scuole coinvolte sono: la media Pontormo di Carmignano, il comprensivo Marco Polo, la Lorenzo il Magnifico di Poggio a Caiano, il Convitto Cicognini, il comprensivo Nord, l’istituto Cuore Immacolato di Maria, il conservatorio San Niccolò, la scuola Mascagni e l’istituto Castellani.

Durante la cerimonia di oggi, saranno premiati i migliori lavori selezionati da una giuria tecnica, che ha valutato i contenuti, la qualità giornalistica e l’originalità delle pagine realizzate. In palio materiale didattico e tecnologico, utile per le attività scolastiche e per incentivare la passione per la scrittura e l’informazione.

Il concorso si è svolto anche in formato digitale, grazie alla piattaforma lanazione.cronistinclasse.it, dove i lavori sono stati pubblicati e votati online dagli utenti, assegnando anche il premio speciale del web.

Quest’anno l’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di Conad, Publiacqua, Estra, Alia, Autorità idrica Toscana, Anbi Toscana, Consiglio regionale della Toscana, Autolinee Toscane, Cispel, Overphysio insieme a ChiantiBanca, Museo Pecci, Cgfs, Cap e Lanartex, Cipriani dolciumi, che ci hanno seguito fin dal primo giorno in questa avventura. Una presenza che ha portato anche ad assegnare ai ragazzi una serie di premi paralleli al concorso per le pagine che hanno trattato i temi legati agli sponsor: dall’educazione alimentare, al risparmio energetico, acqua bene comune fino alla raccolta differenziata.

Silvia Bini