Campionati mondiali, ci siamo. Riflettori sul pattinaggio artistico

La "World Cup Figures", specialità "obbligatori", è pronta ad iniziare: il PalaKobilica vedrà sfidarsi 130 pattinatori provenienti da sedici diversi Paesi. E da oggi sino a dopodomani Prato diventerà la capitale internazionale del pattinaggio, per un evento organizzato dalla Primavera (con la collaborazione del Dlf Pistoia) che porterà sul territorio centinaia e centinaia di persone, includendo nel conteggio anche gli staff delle varie delegazioni, gli accompagnatori degli atleti e i giudici. La cerimonia d’apertura dei Mondiali, con tanto di sfilata dei concorrenti, inizierà stasera alle 19:45. Ma a quel punto, i primi pattinatori e le prime pattinatrici avranno già avuto modo di iniziare a gareggiare: si parte stamani alle 8 con gli ultimi allenamenti di rifinitura delle atlete della categoria "jeunesse", con gli agonisti della medesima categoria che saranno invece i primi a sfidarsi alle 12,10 seguiti dai "cadetti" (13,10) e dalle "cadette" (14,40). Le gare riprenderanno poi domani: alle 9,10 si sfideranno le jeunesse, mentre alle 14,25 entreranno in scena le sfidanti della categoria "senior". La stessa categoria, la più esperta, che chiuderà la giornata di sfide: alle 20,30 saranno i ragazzi a scendere in pista. E si arriva così a sabato, la giornata conclusiva che sarà dedicata alla categoria "junior" alle 8,30 inizierà la gara delle ragazze, alle 12,40 quella dei ragazzi. E dopo le ultime premiazioni, la fine dell’edizione 2024 del Mondiale è fissata indicativamente per le 14,30. La Primavera Prato avrà infine quattro rappresentanti che tenteranno di conquistare una medaglia sulla pista di casa: il commissario tecnico della Nazionale Fabio Hollan ha infatti convocato Mattia Danesi, Niccolò Mariotti, Desirèe Cocchi e Angela Costantino. La società pratese, presieduta da Marina Magelli, mira tanto sul piano organizzativo quanto su quello agonistico a confermare il primo posto a livello italiano nel ranking confermatole dalla Fisr pochi mesi fa. E l’attesa, in ogni caso, è finita: il conto alla rovescia può finalmente iniziare.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale di Prato: "Quando si riesce a portare a Prato una gara di questo livello vuol dire che c’è stato tanto lavoro dietro – ha detto la sindaca Ilaria Bugetti – e io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito perché è un grande orgoglio per la città. Questo campionato rappresenta sicuramente un grande evento sportivo ma anche un messaggio positivo per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno la voglia di trovare nello sport un modo per realizzarsi. Per Prato questo è anche un esempio concreto di turismo sportivo. Avremo infatti modo di dare un’immagine della nostra città e di tutte le cose belle che può offrire dal punto di vista artistico, architettonico e culturale, in modo che chi soggiornerà qui in quei giorni abbia la voglia di tornarci".