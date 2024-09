Campionati giovanili. La sfida degli Juniores

Se per i "grandi" la stagione è ormai iniziata a tutti gli effetti, per quel che concerne i vari campionati di calcio giovanile bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sono intanto tornati in campo gli "juniores regionali U19", ad esempio, con la nuova giornata prevista per le 16 odierne: Maliseti Seano - Sporting Cecina per il girone A, CSL Prato Social Club - Lunigiana Pontremolese, Pietà 2004 - Lido di Camaiore e Poggio a Caiano - Giovani Via Nova per il girone B. Oggi alle 16:45 giocheranno anche gli U16 allievi B regionali del Poggio a Caiano, di scena contro l’Affrico in trasferta. Domani in mattinata, dalle 10:30 in poi sarà la volta degli U17 allievi regionali: CSL Prato Social Club - Floria per il girone A, Zenith Prato - Giovani Via Nova, San Marco Avenza - Viaccia e Pistoia Nord - Prato per quanto concerne il girone C.

Ritorno sul terreno di gioco, sempre domattina dalla stessa ora, anche per i "giovanissimi regionali U15", per il girone B: il Montemurlo sarà di scena a Montignoso, la Zenith a Forte dei Marmi, il Maliseti Seano a Pietrasanta e il Prato attenderà il Viareggio (mentre nel girone D il Poggio a Caiano riceverà l’Arezzo Academy). Nel girone A invece, il CSL Prato Social Club sarà impegnato lontano dalle mura amiche contro il Floria. Per i campionati provinciali bisognerà invece attendere sino al 28 settembre, con il calendario che è comunque già stato definito iniziando dal primo turno: Galcianese – Prato Nord, Jolo – Chiesanuova, Mezzana – Viaccia, Montemurlo – Tobbiana, PSG – Valbisenzio, Pietà – CF 2001, Tavola – La Querce e Virtus Comeana – Vernio ("juniores U19) e CF – Montemurlo, La Querce – Maliseti Seano, Jolo – Virtus Comeana, Mezzana – CSL, Prato – Pietà, Tobbiana – Tavola e Valbisenzio – Prato Nord (allievi U17) e CF – Tavola, La Querce – Jolo, Mezzana – San Giusto, Pietà – Colline Medicee, Prato Nord – Margine Coperta, Tobbiana – Virtus Comeana, Valbisenzio – Galcianese e Viaccia – PSG.

Il 5 ottobre ripartiranno infine gli "allievi B U16", e i "giovanissimi B U14". Il programma, se non altro, c’è già: il countdown può iniziare.