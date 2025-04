Campionati dilettanti: Pietà 2004 e Poggio a Caiano in Prima Categoria, playoff e retrocessioni in bilico

Due campionati quasi ai verdetti finali, per i quali dopo Pasqua inizierà la fase cruciale che può valere una stagione. E il terzo che ha ancora qualche sorpresa in serbo, considerando che la "regular season" non è in quel caso ancora finita. E’ il quadro sui campionati che vanno dalla Prima alla Terza Categoria.

E’ stata soprattutto la Seconda Categoria a regalare le maggiori soddisfazioni, per il momento: la Pietà 2004 ha chiuso il girone C con 57 punti, con sedici vittorie in trenta partite (a fronte di 49 gol fatti e 25 subiti). Gli uomini di coach Trupia hanno quindi vinto il campionato e si cimenteranno nella Prima Categoria 2025/26 ed il pensiero dei "veterani", almeno per un momento durante i festeggiamenti, è andato allo "storico" dirigente Amerigo Bernardi, primo tifoso del club scomparso qualche anno fa. La Pietà in Prima dovrebbe trovare anche il Poggio a Caiano campione del girone F, chiuso a quota 68 dopo un emozionante testa a testa con il Daytona. I poggesi di Massimiliano Marchetti hanno vinto ben venti dei trenta incontri disputati, chiudendo con la miglior difesa (25 gol subìti) ed il secondo miglior attacco (66).

Certo, ci sono anche le dolenti note: al Vernio già retrocesso da tempo si è aggiunto anche il San Giusto, ma non è detto che non possano restare comunque in Seconda tramite ripescaggio e completamento organici: saranno i prossimi mesi a sciogliere questo nodo.

Restano i verdetti "sospesi": la Valbisenzio si giocherà la salvezza da una posizione di forza contro l’Olimpia Quarrata. E all’estremo opposto, il Montemurlo vuole cullare il sogno playoff sfidando la Montagna Pistoiese in semifinale. Idem dicesi per lo Jolo, ma in Prima Categoria (che intanto sfiderà l’Albacarraia). Retrocederà una fra CSL Prato Social Club e Casale, chiamate a giocarsi la permanenza nello scontro diretto.

Si prospettano novità di classifica in Terza Categoria, considerando le tre gare che saranno disputate nelle prossime ore. La più "impattante" potrebbe essere quella di giovedì: l’Eureka, attuale quinta forza del raggruppamento, sfiderà al Chiavacci il Firenze Nord con calcio d’inizio fissato per le 21,15. Ed in caso di successo, gli uomini di mister Ottati (che settimana prossima sfideranno il Marciana 2.0 nella terza giornata della fase regionale di coppa, dopo aver battuto l’Hitachi Pistoia per 2-1, ndr) agguanterebbero il Tobbiana al terzo posto in graduatoria, arrivando a quota 51. Da seguire però anche la sfida di Seano, in programma domani alle 21: la Polisportiva Bacchereto riceve il San Lorenzo Campi Giovani per uno scontro che mette in palio punti pesanti in chiave playoff. A completare il programma dei recuperare ci sarà infine, dopodomani alle 21, Carmignano – La Briglia. Il conto alla rovescia può insomma cominciare.

Giovanni Fiorentino