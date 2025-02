Campi ‘sintetici’ di Paperino pronti entro l’anno

E’ in corso anche l’intervento che porterà al completamento del nuovo campo sportivo di Paperino, con i primi due lotti che dovrebbero chiudersi nel giro di pochi mesi. Iniziando dal "Lotto 1", quello avviato di fatto quasi quattro anni fa e che in una prima fase rischiava di rallentare indirettamente anche il cantiere del "Textile Hub": il programma prevede la realizzazione degli spogliatoi e l’amministrazione ha fatto sapere che il cantiere è in dirittura d’arrivo, con l’intenzione di chiuderlo nel giro delle prossime settimane.

Poi c’è il "Lotto 2", quello finanziato dal Pnrr (800mila euro di fondi Pnrr su un totale di 880mila, ndr) che riguarda la realizzazione di un campo di calcio a 7 e di uno di calcio a 9, entrambi in erba sintetica. Resterebbe in questo caso da terminare le opere collaterali, con la giunta che conta ad ogni modo di rendere fruibili i campi entro la fine dell’anno. In questo modo, secondo il piano, sarà possibile utilizzare già il nuovo impianto in attesa di pianificare nel dettaglio le operazioni necessarie per la partenza del "Lotto 3", ossia quello conclusivo che dovrà culminare con la realizzazione del campo di calcio ad 11 (quello principale).

In questo caso di parla di un’operazione da 400mila euro complessivi da concretizzare con risorse comunali, tramite una variazione di bilancio da effettuare più avanti. "Nelle scorse settimane sono stati consegnati i campi di Viaccia, Maliseti e Iolo – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Marco Sapia – contiamo nella fase primaverile di poter accelerare e ridurre i tempi, in modo da poter consegnare anche questi impianti nel minor tempo possibile".