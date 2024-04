Verso i campi estivi. Sport e divertimento in nove proposte, via alle iscrizioni

Prato, 29 aprile 2024 - È già tempo di pensare alle vacanze. "Ci garba fare sport… D’estate". E’ lo slogan dei campi estivi organizzati anche per il 2024 dal Cgfs. Quest’anno a disposizione ci sono 9 proposte diverse, fra cui 2 camp specifici per migliorare la tecnica di alcune discipline sportive, oltre a 4 diverse settimane di attività outdoor. Fra le novità più rilevanti il debutto assoluto di un nuovo campo estivo multisport a Comeana, negli spazi della piscina, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 12 anni e attivo dall’11 giugno al 26 luglio. Grazie poi ad una nuova collaborazione con "La Bottega delle Lingue" nei due camp di San Paolo e al camp della zona nord dedicato ai cuccioli verrà effettuato un laboratorio interculturale. Inoltre, chiunque si iscriverà ai centri estivi entro il 19 maggio avrà la possibilità di effettuare il "prova lo sport" gratuitamente, fino all’8 giugno, in uno dei corsi multisport portati avanti dal Cgfs a scelta fra diverse discipline: pallavolo, basket, acrobatica, danza, gioco-lotta, judo, scherma e calcio a 5, in attesa della partenza dei centri estivi.

Tutti i campi estivi inizieranno con la chiusura delle scuole, l’11 giugno, e molti andranno avanti fino al 5 settembre, con una pausa nelle due settimane centrali di agosto. Le iscrizioni sono già aperte ufficialmente sia online, tramite la nuova Web App sul sito www.cgfs.it, sia all’ufficio iscrizioni del Cgfs, in via Roma 258 (primo piano). Solo per i camp fuori città, vere e proprie settimane di attività outdoor, le iscrizioni si apriranno da oggi.

"Il programma è ampio e consolidato, con qualche novità interessante. Il solito mix di attività finalizzate a promuovere crescita personale, sviluppo motorio e socializzazione. Ci sono esperienze sportive, ambientali, culturali ed espressivo-formative, ma anche camp specifici per migliorare la tecnica in alcune discipline ed esperienze di intere settimane fuori città – commenta il direttore generale del Cgfs, Mirko Bassi –. Oltre ad essere attività importanti per la crescita dei nostri giovani, i camp sono anche un servizio fondamentale per tutti i genitori impegnati al lavoro durante il periodo di chiusura estiva delle scuole".

Nel dettaglio le varie proposte: per i bambini (3-6 anni) sono previsti laboratori motori, creativi, musicali ed espressivi. Ma anche attività in acqua, percorsi sensoriali e ambientali, senza dimenticare la parte dedicata al gioco e al divertimento. Nella zona nord La repubblica dei cuccioli al parco, palestra e piscina di San Paolo, in via Galcianese. Cuccioli a Mezzana in programma alla piscina di via S. Andrea a Tontoli. Per i ragazzi (6-14 anni) sono previste prove di varie discipline sportive: Multisport Mezzana (piscina e palestra di Mezzanai); La repubblica dello sport (piscina di San Paolo e giardino Buricchi) e Wild camp in via di Galceti 90/F, sede dell’associazione Volontari del Csn. Multisport Comeana che si svolgerà al giardino e piscina di Comeana. Confermati i camp fuori città, dopo il successo dello scorso anno.