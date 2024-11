Camerata, il viaggio ricomincia. Domani il concerto inaugurale con due capolavori del Novecento

Tutto pronto per l’apertura della stagione della Camerata, domani alle 21 al Politeama, con il giovane e acclamato Michele Gamba alla direzione, che debutterà nel nostro cartellone dopo i suoi successi alla Scala di Milano e in altre sale internazionali. Ci sono ancora biglietti disponibili, che si possono acquistare on line su Ticketone o direttamente al botteghino del teatro. In programma due grandi classici del Novecento: L’Histoire du soldat di Igor Stravinskij, la storia epica di un soldato che vende la sua anima al diavolo, e El Retablo de Maese Pedro di Manuel De Falla, un omaggio al Don Chisciotte di Cervantes. L’Histoire du soldat fu composta da Stravinskij nel 1918 su testi di Charles Ferdinand Ramuz, e fu concepita come uno spettacolo di strada, trasportabile con facilità da una località all’altra negli anni bui del primo conflitto mondiale. La voce di Francesco Bolo Rossini, attore dotato di grande sensibilità musicale, darà vita a tutti i personaggi della storia., da leggere, recitare e danzare. El Retablo de Maese Pedro, in italiano Il teatrino dei burattini di mastro Pedro, si ispira appunto a un episodio del Don Chisciotte e alla passione per il teatro di burattini di Federico García Lorca, grande amico del compositore spagnolo. La parte affidata alla voce bianca mette a cimento le capacità dell’interprete, ma l’eccezionale bravura di Markos Bindocci la padroneggia in modo stupefacente. Prima del concerto al Ridotto del Politeama ci sarà il consueto Club delle 18,45, la guida all’ascolto tenuta da Alberto Batisti sul programma della serata, appuntamento ad ingresso libero che da anni incanta il pubblico oltre che a prepararlo a ciò che ascolterà durante la serata. Ma c’è un’altra possibilità per prepaparsi al concerto: è Scommettiamo che ti piace?, il nuovo podcast della Camp (l’acronimo per Camerata musicale Prato) per scoprire aneddoti, dettagli e curiosità sui concerti. Realizzato da Raffaella Mosca e Fabio Giovannetti, oboista dell’orchestra e collaboratore nei progetti didattici, vuole creare un ulteriore ponte tra la musica e gli ascoltatori: il primo episodio dedicato al concerto di domani è già disponibile su Spotify e Spreaker. Ed è un ponte tra la musica e il pubblico anche il progetto Nei panni dell’orchestra, che viene riproposto dopo il successo della scorsa stagione. Con questa iniziativa chiunque può sedersi in palcoscenico, accanto ai musicisti, per ascoltare ogni dettaglio e osservare da vicino il direttore e gli strumenti. Un’esperienza unica per immergersi nella musica in modo nuovo e sorprendente. Si può ancora scegliere tra i concerti del 12 dicembre, 16 gennaio, 25 febbraio, 10 aprile, 8 maggio. Per prenotarsi basta scrivere a [email protected] indicando il concerto a cui si vuole partecipare, se si è in possesso di un abbonamento o di un biglietto e lasciando un numero di telefono per essere ricontattato.