Camerata, domani l’ultimo concerto

Finale di stagione domani per la Camerata. L’ultimo concerto alle 21 al Politeama si aprirà con un omaggio a un grande musicista toscano scomparso un secolo fa, Ferruccio Busoni, di cui sartà eseguita la tenerissima Berceuse élégiaque, composta in memoria della madre e uno dei suoi capolavori, tenuta a battesimo da Gustav Mahler a New York nel suo ultimo concerto come direttore d’orchestra, pochi mesi prima della morte. Con questo concerto il direttore Jonathan Webb aggiunge un altro capitolo al progetto d’esecuzione di tutte le Sinfonie di Sibelius, guidando la Camerata alla conquista di uno dei lavori più amati e importanti del compositore finlandese, la Quinta Sinfonia. Infine, un altro grande scandinavo, Edvard Grieg, con il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra. La freschezza di questo capolavoro si addice perfettamente alla fisionomia artistica e alla grazia della giovane interprete chiamata ad eseguirlo, Beatrice De Maria (foto), pratese e figlia d’arte, da sempre appartenente alla grande famiglia della Camerata. Prima del concerto al Ridotto del teatro il consueto Club delle 18.45, la guida all’ascolto tenuta da Alberto Batisti sul programma della serata a ingresso libero. Sulle principali piattaforme di streaming (Spreaker e Spotify) è disponibile il podcast dello stesso Batisti sul concerto.