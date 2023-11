Calcio, posticipato il superderby Prato-Pistoiese

Prato, 8 novembre 2023 – Prato-Pistoiese, in programma per domenica 12 novembre, sarà rimandata al 15 novembre. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Prato Adriana Cogode, riunitosi questa mattina.

Erano presenti il sindaco di Prato, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il primo del Compartimento Polfer Toscana, il presidente della Società Sportiva Prato, i rappresentanti territoriali delle Autolinee Toscane ed Comandante della Polizia Municipale di Prato.

La decisione nasce dall’esigenza di non distogliere le forze dell'ordine dalle operazioni di soccorso in seguito all’alluvione del 2 novembre.

La capienza dello stadio viene confermato per un massimo di 2000 persone, di cui 100 appartenenti alla tifoseria ospite, che potrà acquisire i biglietti per l’incontro unicamente online.