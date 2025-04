Calcio a cinque pratese: Montebianco e Timec Prato protagonisti della stagione

E’ un anno magico per il calcio a cinque pratese. Dopo il triplete siglato dalla squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5, a livello regionale arrivano altre meritate affermazioni per le formazioni. La Timec Prato dopo aver condotto un cammino analogo a quello delle biancazzurre, vincendo praticamente quasi tutte le partite disputate in stagione (23 su 24 partite disputate in campionato), ha prevalso nel girone B della serie C2 ottenendo la promozione in C1. Prato dunque tornerà ad avere una sua squadra nel massimo torneo regionale maschile dopo un anno di ‘buco’ causato dalla rinuncia della Verag Villaggio. Ma oltre alla formazione guidata da Christian Bini Conti, potrebbe salire di categoria anche un’altra pratese, dal momento che nello stesso girone hanno guadagnato la qualificazione ai playoff anche il San Giusto, che disputerà il turno preliminare, e l’Atletico 2001, secondo alle spalle della Timec, che partirà invece dagli ottavi. E tutto ciò quando resta da disputare ancora una giornata di regular season dalla quale potrebbe arrivare anche un altro verdetto positivo per il calcio a cinque pratese. Anche il Fiordaliso Prato è attualmente sesto e ad un passo dalla qualificazione playoff. Massimiliano Martini