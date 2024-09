Calcetto contro le discriminazioni. In campo per dire no all’omofobia. Si giocherà al Fonte del Ciorniolo

Un torneo di calcetto per divertirsi e stare insieme, ma anche per dire no alle discriminazioni di carattere sessuale e combattere stereotipi e pregiudizi, sintetizzabili nella omobitransfobia una settimana dopo il Toscana Pride di Lucca, patrocinato da vari comuni tra cui Vernio.

Sabato quindi, con il raggruppamento alle 15, andrà in scena al campo Fonte del Ciorniolo "Vernio (s)calcia l’ignoranza", il torneo a 5 di calcetto amatoriale organizzato da Comune di Vernio e Asd Vernio, Giovani Impavida Vernio, Arcigay Prato Pistoia "L’Asterisco".

"È importante anche nelle piccole comunità come la nostra, così ricche di legami e associazioni, sensibilizzare contro l’omobitransfobia che porta odio, rifiuto e discriminazioni a tante ragazze e ragazzi nella loro crescita e a tante persone che lavorano, vivono e studiano nel nostro territorio – spiega l’assessore a inclusione, partecipazione e pari opportunità di Vernio, Marco Saccardi - Una comunità inclusiva, rispettosa, paritaria, consapevole degli stessi diritti e doveri per tutti è una comunità più unita e più forte".

"Lo sport è uno strumento fondamentale per diffondere nella nostra comunità, soprattutto nei più giovani, valori di rispetto e di inclusione – aggiunge Paola Tacconi dirigente dell’Asd Vernio - Come società sportiva del territorio ci teniamo a dare il nostro contributo alla comunità per educare al rispetto di tutte le persone e dei loro diritti".

"In un paese ancora privo di una legge contro le discriminazioni su orientamento sessuale e identità di genere, è importante portare avanti nei territori iniziative educative e per sensibilizzare contro stereotipi e pregiudizi diffusi", conclude Marco del Tongo, presidente Arcigay.

Ospiti d’eccezione del torneo i Revolution Soccer Team Firenze, squadra Lgbtqia+ che da anni ha creato un ambiente sportivo inclusivo e partecipa a tornei Lgbtqia+ a livello nazionale. Partecipano l’associazione Aiuti della Vallata e il suo punto di ascolto Lgbtqia+ nella sede di Vaiano, le associazioni di volontariato garantiscono il servizio di primo soccorso. Dopo il torneo aperitivo a cura dei Circoli Arci del territorio.