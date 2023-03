Cacio con le pere E’ il weekend del film pratese

Dopo l’affollatissima anteprima all’Omnia della settimana scorsa, arriva in città nel weekend la prima regia di Luca Calvani, "Il cacio con le pere", in programmazione al cinema Eden (ore 1618.1521). Ancora una volta, la storia di due fratelli coltelli, due persone completamente diverse costrette a convivere e gestire insieme ciò che hanno ereditato da una cara zia defunta. Oltre Calvani, regista e protagonista, ritroviamo con piacere Francesco Ciampi , Geppi Cucciari, Elena Di Cioccio, Anna Safroncik, Alessio Sardelli, Giancluca Gori ovvero Drusilla Foer senza "maschera". Belle le riprese di una piazza del Comune by night e delle altre location made in Prato con alcune escursioni ad Artimino e dintorni. Sempre all’Eden "Women Talking – Il diritto di scegliere" (ore 1618.1521) e "L’ultima notte di amore" (ore 1618.1521). Al cinema Terminale ben due conferme, segno dell’interesse del pubblico nei confronti di "The whale", grande performance di Brendan Fraser (ore 21.15) e "Tutto in un giorno" con una Penelope Cruz in stato di grazia (ore 1719). Continua con successo la rassegna Cinefilante destinata agli spettatori pià piccoli. Domani alle 10.30 vedremo "C’era una casa molto carina", mentre per il ciclo dedicato al maestro cinese Wong Kar Wai, martedì 14 alle 21.15 vedremo "Days of being wild". Il centro Pecci propone ancora un classico del cinema con una copia restaurata. Torna "I guerrieri della notte" campione d’incassi nel 1979 diretto da Walter Hill (oggi ore 16.30). Le altre proposte sono il bruttissimo "Benedetta" con cui Paul Verhoeven torna alle atmosfere hard da lui sempre amate (è stato il regista dello scandaloso "Basic instinct"). Stavolta ci racconta la vita di Benedetta Carlini, monaca lesbica del 1600 in un convento di Pescia. Ma qualcosa col tempo si è inceppato nel talento vero o presunto del regista olandese. Il film alla fine finisce per essere poco eccitante e molto molto noioso (domani ore 20.45). Per fortuna rimane in programmazione lo splendido "Argentina 1985" (oggi ore 18.30) drammatico e commovente nel raccontare il coraggio e la determinazione di due pubblici ministeri che si battono per un processo nei confronti di alcuni responsabili della dittatura argentina degli anni Ottanta. C’è anche una novità dal nord Europa, "Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo" (ore 21.15).