"Bus troppo scarsi nel weekend". L’appello per i servizi in Vallata

Nuovo appello per migliorare i trasporti pubblici che in alcune frazioni valbisentine soprattutto il fine settimana sono scarsi o completamente assenti, mettendo in ginocchio chi non ha la macchina e deve andare a lavorare anche il sabato e la domenica, nonché tutte le famiglie che hanno ragazzi adolescenti che vorrebbero trascorrere qualche ora al cinema o con gli amici in città. Dopo la segnalazione della signora di Schignano che in estate deve andare al lavoro anche il sabato, oltre alla domenica, a piedi fino a Vaiano, percorrendo quasi 4 chilometri, arriva la raccolta firme promossa dalla Nuova Pro Loco di Migliana.

La linea è infatti la stessa per le due frazioni collinari ed è quella che consente di arrivare sulla Sr 325 dove c’è la coincidenza con la linea che collega Prato a Castiglion Dei Pepoli, e consente di arrivare a Vaiano, dove il sabato si svolge anche il mercato e dove è ubicata la stazione ferroviaria più vicina. Già lo scorso anno, alla chiusura delle scuole, l’orario del sabato venne equiparato a quello dei festivi, in cui appunto, non è presente nessuna corsa, sia per Schignano e Migliana che per Sofignano.

"La Pro Loco – scrivono dall’associazione sull’invito alla firma online, a cui sarà affiancata anche una raccolta cartacea con moduli disponibili nelle botteghe del paese - ha pensato di proporre un’iniziativa rivolta a tutta la comunità di Migliana. Come accade ormai da un paio d’anni, con il termine dell’anno scolastico, verranno sospese le corse degli autobus anche nel giorno di sabato. Questa è, secondo noi, una grande penalizzazione per tutti gli abitanti e per il paese stesso. Proponiamo una raccolta firme da girare al sindaco e all’ente incaricato del trasporto pubblico a nome di tutta la nostra comunità. Verrà richiesto di garantire un minimo di corse con cui raggiungere il paese negli orari più convenienti". Una necessità quella di avere delle corse anche il sabato – in frazioni già penalizzate da tanti anni di assenza di autobus la domenica - già emersa, tanto che la scorsa estate il gruppo consiliare Civici e Democratici per Vaiano raccolse oltre 100 firme per chiedere un impegno al Comune di Vaiano sul trasporto a chiamata, di cui in Valbisenzio si parla da anni.

"La raccolta firme – spiega Primo Bosi, promotore dell’iniziativa – è stata accolta benevolmente dall’amministrazione comunale e ha portato a un documento congiunto di tutti e tre i gruppi consiliari, che sarà portato e discusso al prossimo consiglio comunale di metà aprile".

Claudia Iozzelli