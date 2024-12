Bus navetta per il centro. Ieri il viaggio inaugurale. Le corse ogni 15 minuti

Sedici fermate, con partenza e capolinea di piazza del Mercato Nuovo, coprendo un tragitto di circa sette chilometri fra le vie del centro. E’ quanto promette il servizio di bus navetta entrato in servizio ieri, che sarà fruibile gratuitamente dai cittadini fino al prossimo 31 dicembre. Due mini-bus elettrici da otto posti a sedere e ventidue in piedi faranno la spola fra la piazza ed il centro storico, per un progetto da 50mila euro finanziato dal Comune promosso insieme a Tecnobus Industries (che ha fornito i veicoli) e ad Autolinee Toscane, che ha messo a disposizione i conducenti.

"Abbiamo approfittato di questo periodo per mettere in piedi un’iniziativa che a nostro avviso servirà a limitare traffico delle feste e il congestionamento del centro storico – ha spiegato l’assessore alla mobilità Cristina Sanzò – l’intenzione è di far sì che in questo lasso di tempo piazza del Mercato Nuovo e piazzale Ebensee diventino una sorta di ’parcheggi scambiatori’: i cittadini avranno modo di lasciarvi l’auto, prendere il bus elettrico e raggiungere il centro per una passeggiata o per gli acquisti natalizi".

Il servizio sarà attivo ogni giorno (Natale incluso) dalle 14.30 alle 20.45 con corse che si susseguiranno ogni quindici minuti. Nella medesima fascia oraria, per incentivare l’iniziativa, parcheggiare in piazza del Mercato Nuovo e in piazzale Ebensee sud sarà gratuito. Il viaggio inaugurale del bus si è tenuto ieri, alla presenza degli assessori Sanzò, Benedetta Squittieri e Diego Blasi e del responsabile del Movimento Prato di Autolinee Toscane Emanuele Di Fini.

I mezzi hanno due posti anche per gli utenti disabili e sono dotati di pedana per poter accedete con la carrozzina in tutta semplicità. Sul piano tecnico, dispongono di un’autonomia di 120 km e si ricaricano in cinque ore presso il deposito Autolinee Toscane di via del Lazzeretto. Per quel che riguarda infine il tragitto, da piazza del Mercato nuovo il bus prosegue per piazza Ciardi, via Bartolini, piazza Duomo, via Garibaldi, Metastasio e via Mazzini, passando inoltre per il Museo del Tessuto, piazza delle Carceri, Palazzo Datini, piazza San Domenico, piazza Cardinale Niccolò, l’Ospedale Vecchio, Porta Leone e piazzale Ebensee. Per poi tornare verso la piazza ripassando davanti al Duomo ed alla Passerella.

"Un progetto sul quale l’amministrazione punta molto – ha chiosato l’assessore Blasi, non escludendo a priori eventuali proroghe, almeno per tutta la durata delle feste – faremo una valutazione complessiva più avanti, tenendo conto di tutta una serie di fattori".

Giovanni Fiorentino