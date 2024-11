Natale 2024 a Prato, ecco gli appuntamenti per grandi e piccini in centro e nelle frazioni

Prato, 28 novembre 2024 – Concerti, musica e luci per le strade, mercatini, presepi e anche il servizio di bus gratuito da e per il centro storico: sono tante anche quest'anno le iniziative organizzate e finanziate dal Comune di Prato per Natale presentate stamani nel Salone Consiliare del Comune dalla sindaca Ilaria Bugetti e dagli assessori Benedetta Squittieri allo Sviluppo Economico, Cristina Sanzò alla Mobilità e Diego Blasi al Centro Storico. Erano inoltre presenti Matteo Marianeschi di ConfCommercio e Cristiana Coveri di Confesercenti.