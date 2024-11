A Cantagallo niente luminarie di Natale ma solidarietà: 2500 euro di buoni spesa

Prato, 27 novembre 2024 - Il Comune di Cantagallo conferma la sua scelta alternativa alle luminarie di Natale: sarà la solidarietà a illuminare le strade del paese valbisentino. “Anche nel 2024, per l’ottavo anno consecutivo, proponiamo il Progetto 2500 buoni motivi, a sostegno delle persone che si trovano in situazione di disagio - spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno - Le risorse risparmiate con la rinuncia alle luminarie natalizie andranno a supporto di coloro che vivono un momento di difficoltà economica attraverso la consegna di buoni spesa per un valore equivalente di 2500 euro”. Intanto l’amministrazione ringrazia le associazioni e le proloco che, con le loro iniziative, faranno vivere alla comunità, comunque, un bel clima natalizio. Per il Comune si tratta di un “gesto di ribellione agli sprechi e al consumismo che accompagnano questi giorni di festa, in un momento in cui i servizi sociali sono sempre più indeboliti dalle scelte del Governo”. “Con questo progetto vogliamo proporre un momento di riflessione e di umanità in un tempo in cui c'è ancora più bisogno di speranza e solidarietà - sottolinea la giunta comunale - nei momenti più difficili è fondamentale che, accanto a chi soffre, ci sia la presenza di tutta la comunità”.

I buoni potranno essere spesi nelle attività presenti in Val di Bisenzio che aderiscono all’iniziativa attraverso l’avviso pubblicato, da oggi, sul sito del Comune. In questo modo si valorizzano anche i negozi di vicinato, potenziando le dinamiche virtuose dell’economia circolare. L’obiettivo è quindi duplice: aiutare le persone e supportare le imprese del territorio. Così, chi di solito è costretto a rinunciarvi, potrà acquistare il pranzo da asporto al ristorante, fissare una seduta dal dentista o dal parrucchiere, oppure comprare articoli di abbigliamento o di cartoleria.

“Celebreremo il Natale, mettendo al primo posto l’attenzione e la cura per le persone - prosegue il sindaco - È un piccolo segnale ma molto significativo”. Definito l’elenco delle attività che aderiscono al progetto si procederà con la distribuzione dei buoni. Possono aderire al progetto tutti gli esercizi commerciali con sede operativa nei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, che saranno disponibili ad accettare i buoni spesa. Occorre fare domanda fornendo i dati richiesti nel modulo attivabile sul sito del comune di Cantagallo. Per ricevere ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Bottega della Salute di Usella: tel. 333 6672133 nei giorni di apertura oppure [email protected]. La domanda deve essere presentata entro le ore 13 del 9 dicembre 2024