Buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Azienda dona 10mila euro a Montemurlo

Prato, 17 gennaio 2025 - La Bacciottini Fratelli srl- società benefit, l’azienda di via dei Tintori, specializzata nella lavorazione degli acciai inossidabili, ha donato al Comune di Montemurlo 10 mila euro in buoni spesa da destinare a famiglie con fragilità economiche e con disagio sociale accertato. Un gesto di solidarietà ed attenzione per le necessità di chi sta attraversando un momento di difficoltà, che è stato accolto con grande soddisfazione dal Comune e dal sindaco Simone Calamai. Saranno 50 le famiglie, per un totale di circa 300 persone, che beneficeranno della donazione attraverso l’erogazione di buoni spesa del valore di 200 euro, spendibili in un noto supermercato di Montemurlo e destinati all’acquisto di beni di prima necessità. Per l’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, il Comune ha attinto dai nominativi delle famiglie rimaste escluse dal contributo economico della carta solidale “Carta dedicata a te”, erogata direttamente da Inps.

Sono 390 i cittadini, residenti a Montemurlo, inseriti nella lista dei beneficiari selezionati dall’Inps che non hanno potuto avere accesso ai fondi della Carta Solidale e che ora potranno ottenere i 200 euro in buoni spesa, donati dall’azienda Bacciottini. «Questa donazione rappresenta, ancora una volta, il grande cuore di Montemurlo.- dice il sindaco Simone Calamai- Ringrazio i fratelli Bacciottini per il senso civico e la grande attenzione, dimostrata verso i bisogni della nostra comunità. A Montemurlo ci sono imprenditori realmente partecipi della vita del territorio, dove lavorano».

Anche l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti, ha sottolineato come questa donazione dell'azienda Bacciottini, arrivata proprio durante le scorse festività natalizie, vada a rispondere ad un'esigenza reale: «Purtroppo stiamo vedendo che le necessità aumentano di anno in anno e tante famiglie hanno difficoltà a far fronte a quella che è l'esigenza primaria: mettere un pasto in tavola». La dirigente del Comune, Sara Tintori e la responsabile del servizio politiche sociali, Claudia Ciardi, hanno rilevato che, solo negli ultimi due anni, le persone seguite dai servizi sociali, sono aumentate del 22%. La responsabilità sociale d’impresa ha sempre contraddistinto l’attività dei Bacciottini. Per i fratelli Silvano e Valdemaro la solidarietà non è una novità ma ha sempre contraddistinto l’attività dell’azienda che vanta 50 anni di storia e che attraverso questi gesti restituisce alla società civile una parte del valore che ricava dalla propria attività. Nel 2013, in occasione dei 40 anni dell’azienda, la Bacciottini donò al Comune di Montemurlo 40 mila euro, fondi che furono utilizzati per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia “Ilaria Alpi” di piazza Amendola a Oste con la sostituzione dei pavimenti, degli infissi e delle porte interne.

«Ci fa piacere che, attraverso la nostra donazione, si possano garantire condizioni di vita più dignitose alle famiglie del nostro territorio.- dice Pamela Bacciottini, amministratore dell'azienda – In questa scelta abbiamo voluto coinvolgere anche i nostri 60 dipendenti, perché dobbiamo i nostri risultati d'impresa al loro impegno e lavoro, e siamo felici che tutti abbiano aderito volentieri alla donazione». Davide Drovandi, dipendente della Bacciottini ed rsu, conferma l'adesione al progetto solidaristico:« In un mondo individualista, noi dipendenti siamo orgogliosi che la nostra azienda sia attenta ai bisogni dei più deboli». Maurizio Costanzo