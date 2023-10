Buon governo. Il premio va a Vaiano

Era emozionato, ieri mattina, il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, quando ha ritirato a Milano – insieme ad altri 39 sindaci giunti da tutta Italia – il premio Eloge (nella foto), riconoscimento europeo destinato alle amministrazioni locali che hanno seguito un percorso per la governance d’eccellenza. "È un premio per il Comune di Vaiano che riconosce il buon governo e corona un lungo lavoro – commenta Bosi – è un riconoscimento a tutti i dipendenti che si sono impegnati, ai cittadini che hanno partecipato al percorso e a tutta la comunità di cui non posso che essere orgoglioso". La cerimonia, che si è svolta nella sala del consiglio regionale della Lombardia, conclude un percorso che è iniziato quando il Comune di Vaiano è stato selezionato per partecipare al programma europeo ELoGE, promosso dal Consiglio d’Europa e da Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) durante il semestre dalla Presidenza Italiana del Consiglio d’Europa.

ELoge è uno strumento per i Comuni per comprendere i propri punti di forza e di debolezza e per avviare azioni al fine di affrontare quest’ultime nel modo più efficiente ed efficace.

Alla selezione è seguito un impegnativo cammino di formazione e informazione che aveva come obiettivo la massima applicazione dei dodici principi europei di buona governance: partecipazione civica, rappresentanza, corrette elezioni, ricettività, efficienza, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, solidità nella gestione finanziaria, diritti umani, diversità culturale e coesione sociale, responsabilità. Il Comune è stato coinvolto attivamente con lo scambio di buone pratiche per rafforzare la rete di ELoGe, il potenziamento delle relazioni e la collaborazione con i cittadini.