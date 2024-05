Bugetti, si completa la lista. Forza del noi: ultimi nomi

Prato, 6 maggio 2024 – Due avvocati e un’educatrice professionale socio-psicopedagogica. Sono gli ultimi tre componenti della lista "Ilaria Bugetti. La forza del noi" che ora dunque è composta da 32 nomi. Cristina Mensi ha 47 anni e guida uno studio legale specializzato in diritto di famiglia, ex presidente dell’associazione Nel mio piccolo. "Mi piacerebbe poter fare la mia parte – dice –, in particolare sui diritti civili, anche attraverso l’associazionismo. Ho esperienza e consapevolezza delle necessità della cittadinanza". Anche Simone Goti, 45 anni, fa l’avvocato. Si occupa prevalentemente del settore bancario, del codice della crisi d’impresa e di sovraindebitamento. Temi su cui si è potuto confrontare direttamente con Bugetti, impegnata come consigliera regionale nel contrasto all’usura e al sovraindebitamento. "Stimo davvero molto Ilaria - commenta - e nel mio piccolo voglio aiutarla". Terzo nuovo ingresso in lista è quello di Martina Chieffo, 31 anni, educatrice professionale impegnata nell’assistenza scolastica ai bambini con disabilità. "Lavoro per una cooperativa in appalto – spiega –. Così come sta avvenendo in altre regioni, rischiamo che questo servizio perda figure specializzate, in fuga verso altri lavori più sicuri e meglio pagati, con il rischio di affidare bambini e ragazzi a personale non qualificato. Eppure, al momento siamo l’unica figura che garantisce continuità didattica ai bambini. Ne sono poco di politica ma mi piacerebbe dare voce al nostro mondo e a quello di chi vive con lavori precari o mal pagati. Il lavoro deve essere dignitoso".

"Sono contenta che l’impegno civico si arricchisca ulteriormente con questi tre professionisti, entusiasti e impegnati ogni giorno nel proprio lavoro – è il commento della candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti –. Averli al mio fianco, insieme a tutti gli altri candidati, è per me motivo di orgoglio. E’ un’ulteriore spinta per arrivare a tutta la città". Bugetti, lo ricordiamo, è sostenuta da sei liste: Pd, M5S, Sinistra Unita, +Europa e due liste civiche, La forza del noi e Questa è Prato di ispirazione riformista. Infine, tra gli appuntamenti di oggi della candidata quello con i cittadini dalle 18 in poi al Caffè Vella di via Alfani.