Bruscagli legge il Sommo Poeta

Sta per giungere a termine l’itinerario francescano di concerti e incontri tematici che fa da corona al "Concorso Dante 700 – La dolce sinfonia di Paradiso", che culminerà con il concerto finale del 6 ottobre al Teatro Politeama Pratese, organizzato dalla Camerata strumentale di Prato e La Filharmonie. In questa seconda edizione del concorso di composizione sinfonica, i compositori erano invitati a trarre ispirazione dai meravigliosi versi del sublime Canto della Divina Commedia, che celebra San Francesco d’Assisi. Un grande studioso della letteratura italiana, Riccardo Bruscagli, autore di uno dei più coinvolgenti commenti alla Commedia, che ha il dono raro di saper incantare chi lo ascolta con irresistibile bravura, propone presso la Biblioteca Lazzerini, la sua lettura dell’XI Canto del Paradiso, nel quale Tommaso d’Aquino tesse l’elogio del poverello d’Assisi e celebra le sue nozze mistiche con Madonna Povertà. L’incontro si terrà oggi alle 18 in sala conferenze ed è a ingresso libero. Bruscagli, nato a Prato, è stato prestigioso professore di Letteratura Italiana dell’Ateneo fiorentino e in importanti Università degli Stati Uniti (Columbia, Berkeley) e d’Europa (Nancy, Bonn). Innumerevoli e fondamentali sono le sue pubblicazioni.