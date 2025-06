Brunelleschi: gli studenti progettisti. I loro disegni per l’esterno del liceo

Non solo lezioni e verifiche: al liceo Brunelleschi di Montemurlo gli studenti sono protagonisti anche nella progettazione degli spazi in cui vivono ogni giorno. Dopo l’inaugurazione del rinnovato auditorium, rimasto chiuso per diversi mesi a causa di problemi strutturali, il percorso di trasformazione dell’istituto non si ferma. Al contrario, si arricchisce di una nuova sfida: ripensare l’ambiente esterno della scuola, rendendolo più accogliente, funzionale e inclusivo. A farlo, questa volta, saranno gli studenti stessi.

È questo lo spirito del progetto ’Piazza Brunelleschi’, un’iniziativa che vede gli alunni protagonisti di un processo partecipativo di rigenerazione urbana, all’interno del perimetro scolastico. Gli spazi all’aperto – spesso poco valorizzati – diventeranno una vera e propria piazza: un luogo di incontro, socialità e condivisione, pensato da chi la scuola la vive ogni giorno.

Le proposte, elaborate nel corso delle ultime settimane, sono state presentate alla Commissione della scuola e al Presidente della Provincia Simone Calamai, che ha seguito da vicino lo sviluppo del progetto. Un lavoro corale che ha coinvolto gruppi di studenti in un percorso di confronto, ascolto e progettazione creativa.

Tra tutte le idee emerse, due progetti sono stati selezionati per essere integrati in un’unica proposta definitiva, che nei prossimi mesi verrà tradotta in realtà. Si tratta di interventi concreti, che puntano a migliorare l’accessibilità, creare nuove aree per lo studio all’aperto, installare elementi di arredo urbano e spazi verdi, capaci di favorire il benessere e la socialità.

"Al liceo Brunelleschi abbiamo avuto l’opportunità di dare voce a nuove idee per migliorare e potenziare gli spazi della scuola – ha dichiarato il presidente Calamai –. Si è delineato un importante punto d’incontro tra la Provincia e l’istituto attorno a un progetto ambizioso ideato dagli stessi studenti. Nei prossimi mesi saremo impegnati nella riqualificazione dell’area esterna, con l’obiettivo di renderla più inclusiva, accogliente e funzionale per tutta la comunità scolastica".

’Piazza Brunelleschi’ rappresenta non solo un passo avanti in termini di infrastrutture scolastiche, ma anche un modello innovativo di cittadinanza attiva, dove i ragazzi sono coinvolti in prima persona nelle scelte che riguardano il loro quotidiano. Un segnale forte: ascoltarli non è solo giusto, è anche utile.

