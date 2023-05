Bresci, Cataldi Vettori: le più votate

Sul sito del Comune a più di sei ore dalla chiusura delle urne non c’era nemmeno un dato ufficiale sulle preferenze, che evidentemente l’ufficio elettorale non aveva ancora trasmesso. Per la composizione ufficiale del consiglio comunale è così necessario aspettare stamani. Alla lista Palandri spettano otto consiglieri sui 12 candidati in lista. Stando ai dati ufficiosi raccolti, ma purtroppo con una sezione mancante (la cinque), questa sarebbe la classifica provvisoria: Diletta Bresci (172), Patrizia Cataldi (161), Renzo Breschi (129), Fabrizio Campanelli (115), Mauro Mazzoni (82), Chiara Guazzini (75), Matteo Bonfanti (64), Gianni Risaliti (52); provvisoriamente esclusi sarebbero Piero Baroncelli (51), Alessandro Mancini (49), Diletta Monni (46), Valentina Lanzilotto (42). Stando invece ai dati ufficiosi del Pd entrano in consiglio comunale, oltre all’ex sindaco Puggelli, i consiglieri uscenti Paola Vettori (156 preferenze), Gianluca Pucci (123) e Yohannes Tasselli (91). Ecco le preferenze degli esclusi: Francesca Banchini (61), Sabrina Cavini Benedetti (57), Stefano Ceccarelli (53), Piero Coppini (60), Francesca Faggi (37), Alessandro Pucci (47), Francesco Ricciarelli (81), Marina Sforazzini (49) Sara Sostegni (81)