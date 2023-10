Botte a Turchi. Penalizzazione e ammenda

"Un piccolo segnale dallo sport". Reagisce da campione, Stefano Turchi, alla sentenza del tribunale federale sportivo che ha condannato, con un’ammenda di 3mila euro,

1 punto di penalizzazione da scontare in questo campionato e la diffida, l’Uesse Sarnico in seguito all’episodio di violenza bruta di cui fu vittima lo stesso Turchi nel corso della gara giovanile tra il Brusaporto Calcio e la società bergamasca. L’ex calciatore, che è originario di Pistoia ed ha vestito anche

la maglia del Prato, da anni

vive a Grumello del Monte. Purtroppo si è ammalato

di Sla ed è costretto da tempo su una sedia a rotelle. Venne preso a calci e pugni dal padre di un giocatore tesserato dell’Uesse Sarnico. A chi ha parlato di giudizio sin troppo clemente, Turchi replica così.

"È un piccolo, ma significativo segnale, che fa sperare di poter vincere, senza se e senza ma,

la causa penale che ho intentato. Anch’io speravo in una condanna più severa, ma si sa che lo sport trova sempre degli appigli: in questo caso,

il fatto che il babbo dell’atleta non era tesserato della società e che quindi lo stesso sodalizio non potesse controllare al meglio tutti i suoi tifosi. Anche se lo stesso Sarnico si è dissociato dal folle gesto, ma ha fatto poco per condannarlo pubblicamente". In sostanza, restano danni e amarezza,

ma pure la sensazione che infine la giustizia dovrebbe trionfare. Almeno per una vicenda così eclatante, che

ha indignato tante persone.

"Urge una punizione: i danni accusati sono permanenti, picchiare una persona costretta sulla sedia a rotelle

è aberrante. Oltre a un risarcimento, penserei a un Daspo a vita nel seguire le partite del figlio".

Gianluca Barni