Borgonuovo protagonista 50 anni, talenti e successi

E’ un traguardo di prestigio quello che il gruppo sportivo Borgonuovo festeggia nel 2025. Il sodalizio pratese fu fondato nel 1975, quindi la prossima stagione sarà quella del cinquantenario. Una storia splendida fatta di tanti successi e di titoli italiani e regionali. Un impegno a 360 gradi con i giovanissimi sempre nel mirino per mantenere viva la tradizione, ma nello stesso tempo l’impegno anche in altre categorie, dilettanti compresi e questo con l’attività su strada, con quella nel ciclocross (la maglia del Borgonuovo fu indossata all’inizio anche da Fabio Aru), ed anche con l’attività su pista. Tra i suoi dirigenti prematuramente scomparsi, ci piace ricordare il primo presidente Sergio Nannini (padre di quello attuale Marcello), Fabrizio Zanasi (altra figura storica della società) come Giuseppe Regina e tutti gli altri che hanno avuto un ruolo nella società pratese. Nel 2025 l’impegno del G.S. Borgonuovo sarà concentrato sui giovanissimi, un gruppo che il presidente Nannini conta di poter aumentare ancora. Ci saranno anche alcuni cicloamatori, mentre proseguirà l’attività nel ciclocross con gli atleti élite e under 23 che hanno ottenuto ottimi risultati. Mezzo secolo di attività accompagnato per tanti anni da uno sponsor prezioso come il Lanificio Milior.

Antonio Mannori