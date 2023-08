Bonus scuola, gli aiuti Chi può fare domanda

Pacchetto scuola, nel comune di Carmignano c’è tempo sino al 23 settembre per la domanda di accesso agli aiuti che saranno distribuiti in base alla quota Isee, l’indicatore che rileva la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale.

Questo contributo, valido per l’anno scolastico 20232024, è destinato a studentesse e studenti residenti in Toscana e iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale in una secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Il nucleo familiare deve avere un indicatore economico equivalente Isee non superiore a 15.748,78 euro. Questo contributo può essere utilizzato per l’acquisto libri di testo e di altro materiale didattico, per pagare i servizi scolastici.

Lo studente non deve avere un’età superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 22 settembre 2023.

Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto oppure con invalidità non inferiore al 66%.

Le domande, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente, possono essere presentate per posta certificata: [email protected] oppure con il protocollo on line Apaci (apposito link sul sito www.comune.carmignano.po.it) o in cartaceo all’ufficio protocollo (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17).