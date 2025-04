Boccata d’ossigeno per i locali. Sconto del 70% sui dehors: "Un modo per attrarre i turisti"

La bella stagione porterà in dono a Carmignano un forte sconto sull’occupazione del suolo pubblico e in questo modo i locali potranno allestire all’esterno i dehors. Con una delibera di giunta è stata approvata la riduzione del 70% della tassa sul suolo pubblico per i locali. Alcune agevolazioni per i pubblici esercizi erano state varate nel periodo del Covid e ci fu un grande interesse di ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie. "Accogliamo con soddisfazione la recente delibera di giunta, con cui l’amministrazione comunale di Carmignano ha deciso di ridurre del 70% la tassa sul suolo pubblico per i pubblici esercizi. È un’iniziativa che fa sicuramente bene a tutto il territorio". Lo dice Confcommercio, commentando così il provvedimento che diventerà da subito operativo, e che riguarda nello specifico i dehors. A collocare i dehors sono in particolare i ristoranti e i bar e le gelaterie del capoluogo, di Seano, di Artimino per ampliare lo spazio esterno. In questi anni, alcuni hanno creato dehors protetti, utilizzabili anche in inverno. Ora, con questa agevolazione economica consistente altri locali avranno l’opportunità di utilizzare lo spazio esterno per la stagione estiva che si annuncia ricca di turisti. "Una misura – dice l’assessore alle attività produttive e al commercio, Dario Di Giacomo – che abbiamo deciso di adottare dopo aver constatato un calo delle richieste nel post pandemia, quando siamo tornati alle tariffe standard. Con questa delibera vogliamo incentivare le aziende a posizionarsi di nuovo nelle nostre vie e piazza con i dehors, attraendo al contempo maggiore turismo. E’ un beneficio per tutta la collettività, perché i borghi che vivono sono anche borghi più visitati, e più sicuri". L’invito, adesso, è alle attività, al fine di compilare i relativi moduli per essere pronti in vista del periodo estivo. "In una fase complessa come quella che stiamo attraversando – aggiunge Confcommercio – caratterizzata da forme di instabilità economica diffusa e costi crescenti per le attività, misure come questa rappresentano un incentivo che può concretamente aiutare la Carmignano che lavora, con ricadute positive in tutti gli altri settori". La modulistica, da scaricare e compilare per chiedere l’agevolazione, è già su sito www.comune.carmignano-po.it.

M. Serena Quercioli