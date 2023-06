Bobo Rondelli Gran debutto per il Colibrì

Un "cacciucco" di ironia e poesia. Istrionico e irriverente, Bobo Rondelli porta la sua musica e un po’ della sua Livorno al Colibrì di Prato, domani per il primo grande appuntamento live dello spazio estivo. Un concerto rigorosamente a ingresso libero, come tutte le proposte del Colibrì. Visto il grande afflusso previsto, chi vuole può prenotare a questo link https:bit.ly45zCjVk (a scanso di equivoci, la prenotazione non è obbligatoria). C’è anche da ricordare che dalle 19 si servono tre menù etnici sfiziosi: siciliano, greco e orientale (prenotazione tavoli via whatsapp, 370 3017013). Alle 22 tutti davanti al palco: Bobo ripercorrerà i suoi "ciuchi di battaglia", come lui stesso ama definire le canzoni più conosciute e amate dal pubblico, insieme ai nuovi brani e a una selezione di successi che ha fatto la storia della musica italiana. Con Bobo ci saranno gli amici di sempre - Claudio Laucci al piano e tastiere, Simone "Bimbo" Soldani alla chitarra e Simone Padovani alle percussioni - perché Rondelli sa che sul palco bisogna stare bene se si vuol far star bene il pubblico: un’esperienza unica e sempre diversa da condividere con chi ti è più vicino. Arrivato alla soglia dei 60 anni, Bobo si sente vivo come non mai. Un percorso unico e inimitabile, fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti, tanti dischi ma soprattutto centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze più grandi come nei piccoli paesi, in teatri importanti e osterie dimenticate. Spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, a sviscerare le sue emozioni senza filtri, senza concessioni alla morale pubblica, è sempre stato il peggior manager di se stesso ma allo stesso tempo considerato da pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo.

Rondelli è solo il primo grande comcerto targato Colibrì. In arrivo venerdì 23 giugno Clavdio, epigono della nuova scuola capitolina (Calcutta, Carl Brave, Franco 126, Fulminacci…) salito alla ribalta col singolo Cuore e con un nuovo album da farci ascoltare, Guerra Fredda. Colibrì è aperto tutte le sere a ingresso libero fino al 31 agosto in via Pasubio 23. Programma completo e aggiornamenti sui canali social www.facebook.comcolibriprato www.instagram.comcolibri_prato.