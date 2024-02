Blitz in via Marchini. Spacciava eroina nei giardini pubblici. Denunciato pusher

Un pusher di eroina ha scelto un parco gioco come una delle sue piazze privilegiate. Una presenza che non è passata inosservata ai tanti residenti che abitano vicino al parco giochi di via Marchini, tanto che alla centrale operativa della polizia municipale sono giunte numerosissime segnalazioni. Gli agenti dell’unità investigativa della Municipale si sono messi sulle tracce dello spacciatore e insieme ai colleghi del reparto motociclisti hanno fermato un nigeriano 25enne, denunciandolo a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori di piazza Macelli sono arrivati a fermare il giovane grazie ad intense attività di indagine, durate circa due settimane. In questi quindici giorni gli agenti hanno documentato diverse cessioni di sostanze stupefacenti dalle mani di nigeriano. Nella giornata di giovedì la polizia municipale è intervenuta al momento dello scambio bloccando sia lo spacciatore che l’acquirente.

Addosso al nigeriano sono state rinvenute 6 palline di eroina, accuratamente sigillate ed occultate all’interno della bocca, circa 350 euro in banconote di diverso taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, e due smartphone utilizzati per i contatti con gli acquirenti.

I due fermati sono stati accompagnati al comando di piazza Macelli per gli atti di rito. Il nigeriano è stato denunciato a piede libero per spaccio, mentre l’acquirente, un 40enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.