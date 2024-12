Blebla lancia 'Progetto Fiordaliso': 57 artisti pratesi in un album unico

Un nuovo album che sa di sfida: il rapper Blebla, al secolo Marco Lena, lancia il suo nuovo album, in uscita il 20 dicembre, con un titolo che sa molto di Prato. E c’è un motivo.

“Il nuovo album uscirà il 20 dicembre con 15 tracce – spiega Blebla - Il titolo è Progetto Fiordaliso: è un album ma anche un progetto che racchiude ben 57 artisti pratesi, dai 16 agli 85 anni, di tanti generi musicali diversi. Si va dai tenori ai rapper, dai presentatori ai comici fino all’orchestra di una scuola media. Insomma, un gruppo ricco di generazioni e di generi”. Si va dal coro della scuola media Bartolini di Vaiano a Tony Reale, da Raffaello Zanieri e Dj Otto a Riccardo Onori e Maurizio Merluzzo, ma l’elenco è lungo e variegato.

La genesi di questo album è singolare: “L’idea – dice il rapper – è nata perché ebbi una piccola discussione con un organizzatore di eventi, diceva che c’erano pochi artisti pratesi in giro e che chiamava sempre gli stessi tre o quattro. Io ero di altro parere, spiegavo che piuttosto mancano i posti dove ci possiamo esibire. Per provare che avevo ragione gli ho detto che avrei avuto bisogno di un anno e mezzo… e oggi eccomi qui con 57 artisti pratesi”. Alla fine ci sono più ospiti che canzoni: “Sì – sorride Blebla – la cosa più buffa è che nonostante siamo in 57 l’album dura meno di un’ora... ovviamente dura 57 minuti. E non l’abbiamo fatto apposta! Spero che vada molto bene, più avanti voglio allargarmi nel resto della Toscana. Insomma… spero vi garbi!”.

Blebla è stato sul palco dell’edizione 2016 del concertone del Primo Maggio di piazza San Giovanni a Roma; dopo l’ingresso nel mondo della musica a 16 anni, come dj, inizia nell’estate del 2000 a cimentarsi con le sue produzioni, arrivando nel 2002 a incidere i primi demo.

Dopo aver pubblicato nel 2009 il suo album di debutto, “Bleblandia”, l’artista ha aperto i concerti tra gli altri di J-Ax e di Frankie Hi Nrg. Nel 2012 è uscito "Satirap" che ha incluso incluso il brano "Prato", un vero e proprio inno alla pratesità contemporanea, che in tantissimi si ricordano e cantano ancora.

Lu.Bo.