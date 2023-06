Birra+Festival A Iolo i Cugini di campagna

E’ il weekend dei Cugini di Campagna al ‘Birra + Festival’ a Iolo negli spazi sportivi del Chersoni. L’appuntamento è per domani alle 21.30, quando il gruppo porterà sul palco vecchie e nuove canzoni, fra cui quella cantata a Sanremo ‘Lettera 22’. Per l’occasione la band indosserà un nuovo vestito, cucito dalla sarta locale Luisa Schipani. Assieme ai Cugini di Campagna (ricordiamo che il concerto è gratuito) sul palco di Iolo salirà anche l’ex campione della nazionale italiana di calcio, Totò Schillaci, che donerà una sua maglietta da gioco alla Polisportiva Aurora che a Iolo ha la struttura di riferimento. Ad anticipare la duplice partecipazione, dalle 19 ci sarà l’apertura degli stand, fra street food, birrifici, mercatini, artigianato e giostre per il divertimento dei più piccoli. Stasera ci sarà un appuntamento dedicato ai più giovani. Si tratta della festa di fine scuola che richiamerà a Iolo centinaia di studenti da tutta l’area metropolitana. La serata è organizzata da Nero Paco, con il format iPork che sta sbancando sui social. Domenica, infine, sarà il momento dei Five Roses, la tribute band dei Gun’s N’ Roses, chiudendo così la settimana con canzoni che hanno riscritto la storia recente della musica mondiale. La formula resterà la stessa anche per la terza settimana della rassegna che andrà avanti fino al 18 giugno. Lunedì 12 ci sarà spazio per il mondo del ballo, con Baila che ti passa. Martedì 13 ci sarà School Rock & Pop, mentre il giorno dopo School Rock & Metal. Infine gli ultimi quattro assi che gli organizzatori hanno voluto riservare al pubblico: giovedì 15 giugno la serata made in Prato con lo spettacolo di Blebla e i su’ amici, venerdì 16 l’iniziativa musicale dedicata ai giovani targata Nero Paco, sabato sarà il turno di Metal Raid - extreme music festival, e a concludere la rassegna domenica 18 saranno i Santa’s 5. "Abbiamo cercato di mettere insieme una serie di collaborazioni per rendere completa l’offerta - spiegano gli organizzatori del Birra + Festival -. Da un lato avremo buona musica e spettacoli gratuiti, dall’altro la presenza di ristoranti, stand, mercatini, giostre, parco giochi. Insomma, un’offerta su misura per le famiglie, ma anche per chi vuole ascoltare buona musica". Le novità sui canali social all’indirizzo @birra_piu_festival. Info: 3895437717.