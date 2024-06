Birra, musica e maxischermo per l’Italia

Tutto pronto al parco "Carlo Ferri" di Vaiano, in località Cangione, per l’apertura della seconda edizione del "Vaiano Beer Festival & Street Food" che si svolgerà da giovedì 20 giugno a domenica 23 giugno. Saranno quattro serate all’insegna della buon musica, street food e del divertimento.

Tutti i concerti – che inizieranno ogni sera alle 21 – sono a ingresso libero al parco Ferri. Durante le quattro serate ci saranno quattro specialità diverse dagli stand dello street food. Nella serata inaugurale la specialità prevista è la grigliata con maialino arrosto, ma non sarà l’unica sorpresa visto che al Cangione sarà appositamente allestito un maxischermo su cui sarà proiettata la partita dell’Europeo di calcio, Italia-Spagna, prevista appunto giovedì 20 giugno alle 21. Gli azzurri (nella foto, Niccolò Barella), guidati da Spalletti, tornano in campo in Germania, a Gelsenkirchen, contro le furie rosse, reduci dal successo per 3-0 al debutto contro la Croazia. Il giorno seguente, venerdì, sarà la volta della serata con musica dei favolosi anni ’90 e l’ospite speciale dj Gutierezz. I concerti proseguono sabato 22 giugno con "I Planet Rebel" che propongono musica anni ’80. Infine gran chiusura domenica 23 giugno con i "Fun Cool" che si esibiranno sul palco al Cangione sulle note anni ’70.

L’estate in Valbisenzio quest’anno, dunque, comincerà con la kermesse dedicata all birra e ospitata al parco Ferri, dove ogni sera si animerà con un ricco programma adatto a tutte le fasce d’età.

Accanto ai banchi dello street food e ai produttori di birra, infatti, ci saranno un mercatino e un’area giochi per i bambini. E a partire dalle 21, poi, musica live a ingresso libero.