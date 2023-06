Bimbo rischia di annegare Salvato dal bagnino

In prognosi riservata, ma fuori pericolo. I medici dell’ospedale Meyer di Firenze non hanno ancora sciolto la prognosi per il bambino di 4 anni, residente a Prato, che ha rischiato di annegare in piscina a Marina di Bibbona. le sue condizioni di salute starebbero comunque migliorando. Decisiva è stato l’intervento del bagnino del Free Beach, la struttura dove nel tardo pomeriggio del 2 giugno, il piccolo si trovava in vacanza con i genitori. Un campeggio con piscina vicino alle spiagge di Marina di Bibbona. I genitori si trovavano al bordo della piscina insieme a tanti altri ospiti del campeggio che in questi giorni è già pieno di turisti.

"E’ stata questione di pochi attimi – ha racccontato il gestore del campeggio Umberto Buzzichelli – il bagnino si è reso conto che il piccolo era in acqua ed è intervenuto subito per salvarlo. Siamo costernati per questa vicenda, ma il nostro bagnino Salvatore è stato davvero tempestivo".

Non si sa come il bambino sia sfuggito, anche per pochi secondi, alla vista dei genitori. Ma purtroppo in questi casi è sufficiente una minima distrazione, i bambini che non sanno nuotare possono mettersi nei guai molto rapidamente se si trovano a bordo di una piscina, perché non hanno l’esatta percezione del pericolo.

La catena dei soccorsi è stata fondamentale: la telefonata al 118 e l’arrivo dell’ambulanza con medico a bordo, mentre contemporaneamente è stato allertato l’elicottero Pegaso 2 della Regione Toscana per il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer. Prima del trasferimento in ospedale, il piccolo, che si trovava in gravi condizioni per sindrome da annegamento, è stato stabilizzato e intubato in modo da assicurare una migliore respirazione. Minuti pesanti come ore per i genitori che però, nella notte, hanno avuto notizie più confortanti: il loro bambino era fuori pericolo.

Al campeggio venerdì pomeriggio è intervenuta anche la polizia di Cecina. Gli agenti del commissariato hanno svolto i rilievi di prassi per accertare se tutte le norme di sicurezza erano state osservate.

"Un sollievo sapere che il bambino è fuori pericolo – commenta il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli – un abbraccio ai genitori e un grazie a soccorritori che hanno fatto tutto quanto era necessario per salvare una vita".