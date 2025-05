Biliardo a coppie . Michel è il re d’Italia

Il montemurlese Michel Galeotti conquista per la terza volta il titolo italiano di biliardo a coppie a goriziana con il fiorentino Matteo Gualemi. Galeotti – Gualemi sono Campioni Italiani a coppie assoluto e tornano sul gradino più alto del podio dopo i successi del 2019 e del 2021 nel Campionato Italiano ’Coppie tutti doppi’ che si è svolto a Saint Vincent in Val D’Aosta. La coppia ha conquistato il titolo imponendosi in finale con un netto 2-0 contro Paolo Infortuna e Massimiliano Sechi, al termine di un percorso brillante. Gualemi e Galeotti hanno avuto accesso al tabellone finale dopo aver vinto la batteria numero 12, superando in sequenza le coppie Bernello/Beani, Porta/Bassan e Moscatelli/Nuovo. Nella fase a eliminazione diretta hanno poi sconfitto Buta/La Casa negli ottavi di finale Maceri/D’Agostino nei quarti di finale e Giliberti/Rossetti in semifinale, mostrando grande affiatamento e qualità di gioco. Questa affermazione conferma l’alto livello tecnico e l’intesa consolidata tra Gualemi e Galeotti, che si confermano protagonisti assoluti della specialità a coppie. Galeotti, 34 anni, dopo aver scoperto la passione per i biliardi, giocando al Circolo Gelli di Bagnolo, praticamente davanti casa, adesso si allena alla Casa del Popolo di Coiano, dove tutti ora lo aspettano per festeggiarlo. Grande anche la soddisfazione del sindaco Simone Calamai e dell’assessore allo sport, ValentinaVespi: "Siamo davvero felici per questa terza riconferma di Michel a campione italiano di biliardo. Questo ultimo successo conferma il valore sportivo del nostro campione di biliardo".