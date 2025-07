Bilancio: tre milioni per scuole e opere pubbliche

Rigenerazione dell’area ex Dainelli e la nuova pista ciclopedonale. Sono due opere inserite nella variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale di Vaiano nella seduta del 26 giugno per un totale di oltre 3,3 milioni di euro. "Con questa variazione di bilancio – ha detto la sindaca Francesca Vivarelli – diamo risposte concrete ad impegni che ci siamo assunti con il nostro programma di mandato, con particolare attenzione alle priorità che abbiamo in modo chiaro e trasparente definito attraverso il confronto con la cittadinanza".

La variazione d’urgenza, per 599.000 euro, è stata adottata per dare il via ad una serie di interventi come il rifacimento del tetto della scuola elementare della Briglia e della palestra della scuola media Bartolini, dove si verificano da tempo infiltrazioni. Previsto anche il cofinanziamento per progetti di accessibilità: 10.000 euro per il Peba e 32.000 euro per l’accessibilità urbana. Un altro capitolo riguarda la messa in sicurezza del ponticino di Cangione (75.000 euro).

Si interviene inoltre sull’edilizia residenziale pubblica con 56.500 euro in un edificio dove il Comune possiede tre alloggi, e 53.500 euro per la sistemazione di un alloggio danneggiato da un incendio in cui perse la vita una cittadina. Sono comprese nella variazione le spese per il progetto "Cittadinanza attiva" (5.000 euro) e "Carta Byte", per un totale di 48.000 euro, di cui 8.800 di fondi comunali.

Poi, 300.000 euro saranno per la riqualificazione area ex Dainelli, oggetto di un accordo di programma con Regione Toscana che prevede un contributo di due milioni da parte della Regione e 223.000 euro per la rimodulazione del progetto della pista ciclopedonale, necessario a seguito della scelta di abbandonare la realizzazione della passerella di Camino.

La variazione comprende, infine, le risorse per gli attraversamenti stradali sulla SR 325 (totale del progetto 180.000 euro) e 110.000 euro per finanziare altri interventi sulla viabilità.