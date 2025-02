Bilancio, 10 milioni di investimenti. Ma ora l’Irpef aumenta allo 0,8%

Se è vero che l’Irperf sarà ritoccata di due punti arrivando allo 0,8% è anche vero che l’amministrazione ha messo a bilancio 10 milioni di investimenti, 3 milioni (in aumento sul 2024) per i servizi sociali e 1,9 milioni per i progetti scolastici. Il Comune di Montemurlo presenta il bilancio di previsione 2025, una manovra da 57 milioni.

"L’aumento dell’addizionale Irpef che si tradurrà in un aumento di pochi euro al mese, è una scelta che abbiamo dovuto fare per far fronte ai vincoli di bilancio che si sono fatti sempre più stringenti anche nel corso di questo 2025 rispetto alle necessità dell’Ente - spiega il sindaco Simone Calamai -. Per fare un esempio, sono 204 mila euro i tagli attuati dal governo attraverso le ultime manovre, che incidono sul bilancio comunale 2025 e circa 700 mila euro nel triennio di riferimento".

E sulle polemiche innescate dal centrodestra contro la decisione di portare l’Irpef allo 0,8%: "Prima di esprimere opinioni bisogna capire le questioni. Se si vuole stare accanto ai cittadini bisogna farlo al cento per cento ed agire affinché ci sia, a tutti i livelli, un’attenzione per le comunità locali. Cosa che invece negli ultimi anni non sta succedendo, perché le comunità locali sono considerate il primo dei portafogli ai quali attingere per recuperare risorse a livello di governo".

Tra le novità c’è il mercato di Oste: "Abbiamo deciso di prevedere una specifica misura per Oste, rendendo gratuito il suolo pubblico per tutti gli ambulanti che partecipano al mercato rionale del venerdì mattina allo scopo di stimolare e sostenere l’attività commerciale nella frazione", spiega Calamai.

Confermata anche per il 2025 la misura del canone di occupazione del suolo pubblico, che rimane completamente gratuito per tutti gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande.

In bilancio circa 100mila euro di risorse comunali per il fondo affitti, una scelta attuata dall’amministrazione per far fronte all’azzeramento dei finanziamenti statali, destinati a questo scopo. Restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e le tasse comunali mentre c’è il potenziamento del centro estivo comunale che raddoppia le risorse a disposizione, passando da 50 mila a 100 mila euro, per offrire un sevizio di qualità a tutti i bambini e per garantire assistenza ai piccoli con certificazioni che richiedono strumenti ed attenzioni particolari.

Silvia Bini